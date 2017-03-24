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Le festival de musique se tiendra en juin :

Damian Marley et Keziah Jones au Sakifo 2017


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Ce vendredi 24 mars 2017, la programmation du Sakifo 2017 a été dévoilée avec, en têtes d'affiche, Damian Jr. Gong Marley, Patrice, Keziah Jones ou encore Birdy Nam Nam. Le festival se tiendra les 2,3 et 4 juin prochain. La billetterie est d'ores et déjà ouverte au public. Nous publions ci-dessous les noms prévus pour cette nouvelle édition.
Ce vendredi 24 mars 2017, la programmation du Sakifo 2017 a été dévoilée avec, en têtes d'affiche, Damian Jr. Gong Marley, Patrice, Keziah Jones ou encore Birdy Nam Nam. Le festival se tiendra les 2,3 et 4 juin prochain. La billetterie est d'ores et déjà ouverte au public. Nous publions ci-dessous les noms prévus pour cette nouvelle édition.

VENDREDI 2 JUIN
BIRDY NAM NAM – KERY JAMES – TRYO – INNA DE YARD – BALOJI – SAWYER – KALOUNE – JOJO ABOT – BOUTIK SAUVAGE – LOYA – AFRIQUE 2000 – KILLASON – NOVA TWINS – GRÈN SÉMÉ – NGAIIRE

SAMEDI 3 JUIN
DAMIAN "JR. GONG MARLEY" – TIGGS DA AUTHOR – GEORGIO – PONE – PETITE NOIR – PONE – RAY PHIRI – SAX MACHINE – THE HERBALISE DJ SET feat. MYSDIGGI – URBAIN PHILÉAS – CHEVALIEN – SIBOT x TOYOTA – JOZEFINN’ AUSTRAL VIEW – FRENCH 79 – ULI KUNKEL – GADIEMBE MALOYA – ST.OL.EN – DELTINO GUERREIRO – BOUTIK SAUVAGE

 

DIMANCHE 4 JUIN
PATRICE – KEZIAH JONES – WAX TAILOR – RONI SIZE & DYNAMITE MC – MØME – YAK – TALISCO – OUSANOUSAVA (Risofé) – COLT SILVERS – MÉLANZ NASYON – GENERAL ELEKTRIKS – TRITONIK – ROCKY – BONGEZIWE – RISKE ZÉRO – DO MOON – DOLORES – BOUTIK SAUVAGE – LE SON DU BAHUT

   

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