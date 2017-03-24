VENDREDI 2 JUIN
BIRDY NAM NAM – KERY JAMES – TRYO – INNA DE YARD – BALOJI – SAWYER – KALOUNE – JOJO ABOT – BOUTIK SAUVAGE – LOYA – AFRIQUE 2000 – KILLASON – NOVA TWINS – GRÈN SÉMÉ – NGAIIRE
SAMEDI 3 JUIN
DAMIAN "JR. GONG MARLEY" – TIGGS DA AUTHOR – GEORGIO – PONE – PETITE NOIR – PONE – RAY PHIRI – SAX MACHINE – THE HERBALISE DJ SET feat. MYSDIGGI – URBAIN PHILÉAS – CHEVALIEN – SIBOT x TOYOTA – JOZEFINN’ AUSTRAL VIEW – FRENCH 79 – ULI KUNKEL – GADIEMBE MALOYA – ST.OL.EN – DELTINO GUERREIRO – BOUTIK SAUVAGE
DIMANCHE 4 JUIN
PATRICE – KEZIAH JONES – WAX TAILOR – RONI SIZE & DYNAMITE MC – MØME – YAK – TALISCO – OUSANOUSAVA (Risofé) – COLT SILVERS – MÉLANZ NASYON – GENERAL ELEKTRIKS – TRITONIK – ROCKY – BONGEZIWE – RISKE ZÉRO – DO MOON – DOLORES – BOUTIK SAUVAGE – LE SON DU BAHUT
Votre avis nous intéresse, soyez le premier à vous exprimer !