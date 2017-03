Ce mardi 21 mars 2017, l'Unef Réunion a tenu son 7ème congrès local. Après trois ans de présidence d'Helno Eyriey, c'est Samantha Pothin qui a été élue à la tête du syndicat. La nouvelle mandature a affiché comme priorités la construction de 500 logements étudiants. Nous publions le communiqué syndical dans son intégralité ci-dessous.

L’Unef Réunion a ouvert depuis ce Mardi 21 Mars 2017 son 7 ème congrès local. Cet événement qui a lieu tous les deux ans, est l'occasion pour les plus de 1500 adhérents de l'Unef Réunion de prendre part à la vie démocratique de l'organisation, sur les deux principaux sites de l'Université. Lors de ces trois jours de congrès qui s'achèvent, les adhérents de l'Unef ont pu s'exprimer sur le bilan d'activité des deux dernières années et sur le texte d'orientation qui déterminera la tendance majoritaire au sein du syndicat.

Ce jeudi 23 Mars 2017, l'assemblée générale de congrès s'est réunie à Saint Denis pour procéder au renouvellement de la direction locale de l'organisation. Après quasiment 3 ans passées à la tête de la première organisation étudiante de l'île, Helno Eyriey a exprimé le souhait de ne pas se représenter à la Présidence, il conserve cependant l'ensemble de ses mandats électifs, notamment en tant que vice-président en charge de la vie étudiante à l'Université de La Réunion et en tant qu'administrateur du Crous de La Réunion.

Conformément aux statuts du syndicat, l'assemblée générale a procédé à l'élection d'une nouvelle direction et Samantha Pothin a été élue Présidente de l'Unef Réunion à l'unanimité. Samantha Pothin est âgée de 23 ans, elle a intégrée l'Unef à la rentrée d'Août 2014, elle a été diplômée du Cpesip et est actuellement inscrite en science de la société. Samantha Pothin dispose d'une vision transversale du milieu étudiant puisqu’elle a notamment été vice présidente du Crous de la Réunion, secrétaire générale du bureau de la vie étudiante ainsi qu'administratrice de l'Université de La Réunion. L'élection de la nouvelle Présidente a été confortée également par une équipe renforcée au bureau de l'Unef Réunion avec Romain Wilthien élu Vice-Président en charge des finances, Rudrigue Sautron Secrétaire Général, Justine Payet Secrétaire-Générale Adjointe et Dany Elisabeth Délégué Général.

Dans le contexte politique incertain que connaît notre pays, la nouvelle mandature aura pour priorités d'obtenir de l'État l'effort financier nécessaire à la construction des 500 logements étudiants prévus dans le schéma pluriannuel de stratégie immobilière du Crous de La Réunion, d'obtenir de l'État un complément de bourse à destination des étudiants réunionnais afin de compenser le coût de la vie chère dans l'île, de développer le service public de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en améliorant le taux d'encadrement à l'Université et de développer la vie étudiante sur les campus pour créer davantage de lien social entre les étudiants.

Le congrès local de l'Unef Réunion précède le congrès national de l'Unef qui se tiendra du 08 au 11 Avril 2017. Une délégation de notre département se rendra à Paris à cette occasion dans l'optique d'interpeller les candidats à l'élection Présidentielle sur la situation des étudiants ultramarins.

Le secrétariat général de l’Unef