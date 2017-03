Pas folichon folichon le temps de ce vendredi : Météo France nous promet du gris, un peu de gris, et encore du gris. Le bulletin de prévisions des météorologues est juste en dessous

Le début de journée est à nouveau gris sur la façade Est de l'île, avec quelques averses venant arroser les régions de Takamaka, Sainte-Rose, ou les flancs du volcan. Le ciel est dégagé dans l'Ouest ou sur le relief.

Les nuages de pentes commencent à se développer en matinée sur les hauts. L'après-midi est ainsi chargé de nuages sur le relief, et des averses localement modérées sont attendues sur les hauts de l'Ouest en particulier. Des passages nuageux donnant localement des averses continuent d'arriver de l'océan sur la moitié Est de l'île. Le littoral Nord et Sud de l'île bénéficie toute la journée de bonnes éclaircies entre les passages pluvieux. La région des plages garde un bon ensoleillement, même si les nuages finissent par s'étaler un peu en fin de journée.

Les températures maximales sont comprises entre 29 et 32°C sur le littoral, 16 à 17°C au volcan et au Maïdo, 25°C dans les cirques et 21°C à la Plaine des Cafres. Le vent reste orienté au secteur Est modéré, localement assez fort sur les côtes Sud et Nord du département, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. La mer est globalement agitée, et localement forte au vent. Une houle d'Est se maintient aux alentours de 1,80m.