Voici le programme sportif du week-enddu 24 au 26 mars 2016 (photo d'illustration)

Football: 23ème journée de D1R

La 23ème journée de D1R aura lieu ce week end, vendredi soir, samedi soir et dimanche après midi.

Vendredi

St-Louisienne - AS Excelsior à 20 h 30, stade Hoarau

St-Denis FC - RC St-Benoît à 20 h 30, stade de l’Est

Samedi

AS Marsouins - AS Ste-Suzanne à 20 h, stade Marivan

Jeanne d’Arc - JS St-Pierroise à 20 h, stade Lambrakis

La Capricorne - St-Pauloise FC à 20 h 30, stade Labenne

Dimanche

US Ste-Marie - Sdefa à16 h, stade Mandela

AJ Petite-Ile - JS Piton St-Leu à 15 h 30, stade Folio

Volleyball: 18ème journée de championnat de D1

La 18ème journée de championnat de D1, masculin et féminin, aura lieu samedi.

Côté féminin, le leader tamponnais recevra le 3ème du classement, le SDOVB qui tentera de l'emporter pour essayer de prendre la seconde place aux Aigles Blancs.

St André – St Leu à 20h00 à Michel Debré

Aigles Blancs – St Denis à 18h00 à St Paul centre

VB2CO – Ste Marie à 20h00 à Plateau Caillou

TGV – SDOVB à 18h00 au 12ème km

Coté masculin, le leader tamponnais rencontrera le 4ème, St Leu qui peut encore revenir à la seconde place du classement. Justement, le second, le SDOVB, sera au repos et devrait se faire doubler, notamment par les aigles blancs, 3ème avec 35 points.

VBC Chaloupe - VBC Côte Ouest 18h00 à Phalaris

VBC Saint-Leu - Tampon GV 20h00 à St Leu centre

US des Aigles Blancs - AV Entre-Deux 20h00 à St Paul centre

VBC Saint-Denis - VB Saint-Pierre 18h30 à St François

Handball: 19ème journée de championnat masculin

La 19ème journée de championnat D1 aura lieu ce soir à 21h00 avec comme enjeu une place en play off à se disputer entre St Pierre et St Gilles, 4ème et 5ème du classement avec 41 points.

AS Château-Morange - JSB à Champ-Fleuri

Saint-Pierre HBC - ASHB Tamponnais à Casabona

ASC Saint-Gilles - Joinville à Guillaume

JS Panonnaise - Case Cressonnière à Paul-Moreau

Port HBC - HBC Possession à Cotur

JS Saline - HBC Bois-de-Nèfles à Vue Belle

Handball: 16ème journée de championnat féminin

La 16ème journée de championnat D1 féminin aura lieu ce samedi soir selon le programme suivant:

JSB – Tamponnaise à 19h30 aux Marsouins

Port – Cressonnière à 19h30 à Cotur

St Denis – Possession à 19h30 à Bellepierre

St Joseph – St Louis à 20h30 à Ganowsky

Saline – Bois de Nefles à 21h15 à Vue Belle

Basketball: Demi-finales belles du championnat

Les demi-finales belles du championnat pré national masculin et féminin auront lieu vendredi soir et samedi.

Côté féminin, une seule rencontre est au programme entre le BC Dionysien et le CS Portois à 17h30 à Champ Fleuri; le BCD a gagné l'aller 54-45 et le CS Portois a remporté le retour 64-62...

Côté masculin, une rencontre également au programme entre St Paul et le BC Dionysien, reportée le week end dernier. Il s'agira donc de jouer la demi-finale retour à 20h30 au gymnase St Paul IV, puis éventuellement la demi-finale belle dans la foulée.

Basketball: Challenge benjamin(e)s

Le Challenge Individuel Benjamins Benjamines 2017 aura lieu ce samedi de 9h00 à 14h00 au gymnase des Avirons. Seuls les enfants nés en 2004 et 2005 ( U12 et U13) peuvent participer aux épreuves qualificatives à la Finale Nationale du 22 avril 2017 à Paris. Au programme: tirs, adresse, lancers francs, dribbles et défi 3x3.

Rugby: 10ème journée Honneur

La prochaine journée du championnat Honneur est programmée pour ce samedi. A 18h00, St Pierre accueillera le Chaudron à Casabona, puis à 19h30 St Paul recevra l'Etang Salé à Sabiani St Paul.

Cyclisme: Le Chrono du Grand Brûlé

Le comité régional organise un contre la montre individuel de 18,3km ce samedi aux coulées de lave dans l'Est. Le départ se fera après le parking de la vierge parasol et l'arrivée sera jugée à la mairie de St Philippe. Le 1er départ sera donné à 13h00 puis toutes les minutes.

Cyclisme: 3ème coupe régionale sur piste

La 3ème coupe régionale sur piste est programmée pour ce dimanche toute la journée sur le vélodrome de Champ Fleuri avec l'omnium pour les adultes et le trophée des jeunes pistards pour les petites catégories. La journée débutera à 9h30 et se déroulera selon le programme suivant: omnium scratch, scratch jeunes, omnium élimination, tour le plus long, omnium course tempo, élimination jeunes, omnium course aux points.

VTT: 2ème manche de DH

Le club Riding Company organise la seconde manche du championnat de descente ce dimanche sur la piste de la ravine des sables de St Leu. Le départ de la 1ère manche sera donné à 9h30 et celui de la seconde après une pause de 40 minutes après l'arrivée du dernier. Pour les enduristes, la remontée se fera à vélo par les champ de cannes, en groupe; ils seront donc les premiers à s'élancer à 9h30.

Tchoukball: 3ème journée de championnat

Dimanche dès 9h, débutera la 3ème journée du championnat de Tchoukball. Plus d’une dizaine d’équipes attendues :

- le matin sur le terrain de Beach (face à la gendarmerie) pour un tournoi jeunes et adultes en 5 contre 5.

- L’après-midi tous les tchoukeurs se retrouvent au gymnase de Saint-Leu ville pour cette fois-ci un tournoi adultes en 7 contre 7.

Les joueurs viennent des 4 équipes affiliées (Saint-Benoît, la Plaine des Palmistes, Bras-Panon, Saint-Leu), des communes (Saint-Louis, Petite-Ile) mettant des actions de quartier et également une équipe du SUAPS des étudiants du Tampon en formation en EPS.

Handball: Tournoi féminin

Le HBCED organise tous les mois un tournoi loisir de handball uniquement féminin. Les joueuses licenciées venues de toute l'île se réunissent ce dimanche pour partager un moment de sport et de convivialité, de 9h à 17h au gymnase du Moufia.

Trail: Trail des Deux Rivières

L’association Sport, Patrimoine, Animation et Cultures du Sud Sauvage, en partenariat avec la municipalité de St Joseph, organisela 3ème édition d’une course de montagne de 62km, pour 2700 mètres de dénivelé positif ce samedi, départ à 5h de St Joseph. La course pourra également se faire en relais à deux; le départ du second relayeur se fait à la plaine des sables.

Parmi les engagés, Jean Louis Robert et Francesco Cucco devraient se disputer la victoire en l'absence de Jannick Séry. Côté féminin, Chrisitne Bénard sera d ela partie, tout comme Blandine Lhirondel et Géraldine Lachapelle.

Moto: 3ème manche du championat MX

Le Tampon Sports Mécaniques organise la 3ème manche du championnat régional de motocross ce dimanche sur le circuit du Petit Tampon. Les essais débuteront à 8h00 pour une 1ère manche à 10h10, une seconde manche à 13h35 puis une 3ème manche à 16h15.

Escalade: Coupe de France difficulté

Le minime Iliann CHERIF, la minime Solène MOREAU et la cadette Lucile SAUREL, tous les trois licenciés du club Austral Roc, représenteront la Réunion lors de l’étape de la Coupe de France jeunes de difficulté à Arnas les 25 et 26 mars.

Pétanque: Championnat régional doublettes

Le championnat en doublettes hommes & dames aura lieu ce week-end au boulodrome du Tampon. Cette compétition qualifiera nos représentants pour les championnats de France: les dames les 8 & 9 juillet à Carmaux (81) et les hommes les 9 & 10 septembre à Soustons (40).

Début des jeux: samedi 14h15 jusqu'aux huitièmes de finale, reprise dimanche 08h30, finale prévue vers 16h30.

Golf: Scramble M3C

Les étudiants en licence M3C organisent une compétition en scramble 2x 9 torus ce week end au Colorado. Les premiers départs sont programmés pour ce vendredi après midi.