Une "Endomarche" est organisée ce Samedi 25 Mars 2017 de 13h à 18h dans la commune de Trois Bassins. Pour les bénévoles de l'association "Mon endométriose ma souffrance" (MEMS), cette seconde édition est l'occasion de faire connaître cette maladie encore taboue, qui touche plus d'une Réunionnaise sur dix en âge de procréer. (photo d'archives)

Des douleurs insupportables pendant les règles, et un entourage qui pense qu'elles jouent la comédie. L'histoire des femmes atteintes par l'endométriose commence souvent de la même manière. Cette maladie encore méconnue, même si elle touche une femme sur dix en âge de procréer en France, touche l'endomètre, le tissu présent dans l'utérus. Ce dernier s’épaissit à chaque cycle menstruel, puis, si l'ovule n'est pas fécondé, se désagrège au moment des règles.

Chez la femme atteinte d'endométriose, des cellules remontent dans les trompes et du tissu similaire à l'endomètre se développe en dehors de l'utérus et va se coller sur d'autres organes comme les appareils urinaire, digestif, et plus rarement pulmonaire. Résultat, des douleurs importantes qui se transforment parfois en véritable handicap, quand la maladie se développe, et provoque des troubles digestifs ou encore des problèmes de fertilité. Parfois, il faut même procéder à l'ablation partielle de certains organes atteints, comme le raconte Sylvie, à qui il a fallu retirer un bout d'intestin.

Le problème, c'est qu'il faut en moyenne sept ans entre le moment où l'on commence à s'inquiéter d'avoir des règles anormalement douloureuses et le diagnostic, regrette Laurence Pausé, bénévole à l'association Mon endométriose ma souffrance (MEMS). Dans son cas, ce sont ses propres recherches sur Internet qui lui ont permis de comprendre de quoi elle souffrait, et de s'orienter vers le bon gynécologue, qui a enfin pu mettre un nom sur la maladie, et lui proposer un traitement adapté :

Pour Laurence Pausé, l'implication dans l'association MEMS a aussi été déterminante. "Une sorte de coming out", pour montrer à ses proches que sa souffrance était bien réelle d'abord, et ensuite, pour pouvoir échanger avec les femmes qui traversent la même épreuve qu'elle. "Nous avons un groupe Facebook fermé sur lequel nous nous soutenons. Nous échangeons des astuces, des conseils, et surtout, on ne se sent plus seules, explique-t-elle.

Des personnalités locales qui soutiennent la cause des "endogirls"

Samedi, plusieurs centaines de personnes sont attendues pour cette deuxième "endomarche" à La Réunion. Après la marche de 3,7 kilomètres, la journée se terminera dans une ambiance festive, avec un plateau artistique.

L'humoriste Marie-Alice Sinaman, marraine de l'association, sera également de la partie. "Il faut que les femmes, atteintes ou non, se sentent concernés, mais aussi les hommes, puisque c'est aussi une maladie qui touche la vie de couple":

La chanteuse Misty a également sensibilisé ses fans, et fera une prestation, en fin de journée.

ch/www.ipreunion.com