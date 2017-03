L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie une synthèse de la situation économique et monétaire de La Réunion en 2016. Selon l'IEDOM, l'embellie qui s'est dessinée en 2013, a pris forme en 2014, perdure et se consolide en 2016. Nous publions le communiqué de l'IEDOM.

L’amélioration de l’indicateur de climat des affaires (ICA), établi au travers de l’enquête d’opinion menée par l’IEDOM auprès d’un panel de chefs d’entreprise du territoire, s’est poursuivie en 2016.

L’image d’une économie proche de son haut de cycle reste présente, avec des signes de plafonnement et de tassement de certains moteurs de la croissance, notamment ceux liés à des leviers temporaires ou exceptionnels tels que les taux bas, la faible inflation et même l’effet du chantier de la NRL. L’enjeu consiste donc à activer des moteurs de relais suffisamment robustes pour maintenir ce rythme de croisière ou tout au moins éviter un ralentissement.

En 2016, la consommation des ménages reste soutenue et l’investissement frémit, laissant entrevoir des effets d’entraînement auto-entretenus, enclenchant une baisse du chômage. La croissance de l’emploi et de la masse salariale se poursuit, à bon niveau. Du côté du commerce extérieur, les échanges s’intensifient. L’amélioration est générale dans tous les secteurs, ce qui est rassurant quant à la robustesse de la croissance.

L’activité bancaire est restée dynamique en 2016, avec une croissance des concours à l’économie de 3,0 % dans un contexte de conditions financières exceptionnellement accommodantes et d’un environnement conjoncturel bien orienté. Le modèle de la banque de détail continue de s’adapter aux contraintes réglementaires et prudentielles et de se transformer face à l’univers de taux bas et à l’émergence de la banque digitale. L’arrivée de nouveaux acteurs (Compte nickel, Orange bank, assureurs et crowfunding) et la fusion entre la CEPAC et la BR transforment le paysage bancaire.

Si les signaux pour 2017 semblent de bon augure, les craintes sur la conjoncture internationale et l’attentisme liés aux élections présidentielles pourraient peser sur la tendance.

Pour lire L’économie de La Réunion en 2016