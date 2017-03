Ce samedi 25 mars 2017, Emmanuel Macron débarque à La Réunion pour un passage éclair. Visites de deux marchés forains, grand meeting à Saint-Denis : le candidat reste environ 24 heures avant de s'envoler vers Mayotte. Ce sera peut-être l'occasion pour le leader d'En Marche ! d'aller à la rencontre des Réunionnais... qui ne le connaissent visiblement pas vraiment. Ce vendredi, dans les rues de Saint-Denis, les passants n'étaient pas sûrs de pouvoir mettre un visage sur le nom de Macron.

Ce samedi 25 mars 2017, Emmanuel Macron débarque à La Réunion pour un passage éclair. Visites de deux marchés forains, grand meeting à Saint-Denis : le candidat reste environ 24 heures avant de s'envoler vers Mayotte. Ce sera peut-être l'occasion pour le leader d'En Marche ! d'aller à la rencontre des Réunionnais... qui ne le connaissent visiblement pas vraiment. Ce vendredi, dans les rues de Saint-Denis, les passants n'étaient pas sûrs de pouvoir mettre un visage sur le nom de Macron.

Chez Monsieur Macron,

Il est 10 heures, le soleil brille haut dans le ciel et le béton des rues de Saint-Denis chauffe sous les pieds. En arpentant le carré piéton, j’interpelle plusieurs personnes sur votre venue imminente sur l’île. Le premier ainsi alpagué me regarde avec les yeux ronds et préfère embrayer sur une autre candidate, Marine Le Pen. Son choix est fait : lui votera FN, sans hésiter. Et lorsque j’essaye de creuser un peu, en avançant les différentes lignes de votre programme pour les Outre-Mer, c’est le vide sidéral. Qu’à cela ne tienne, ce n’est pas une mauvaise pioche qui risque de m’arrêter. Vaille que vaille, je poursuis ma route… sans plus de succès. L’un après l’autre, les interrogés balbutient, hésitent, s’emmêlent les pinceaux. À croire qu’Emmanuel Macron est un illustre inconnu et non un candidat à la présidentielle. Et qu’encore une fois, les instituts de sondage se trompent du tout au tout : selon le dernier rolling quotidien de l’Ifop, le leader d’En Marche ! serait à égalité avec Marine Le Pen dans les intentions de vote (25 % en moyenne).

Je vois néanmoins, Monsieur Macron, que dans votre (court) programme à La Réunion, vous prévoyez de visiter deux marchés forains, à Saint-Leu et au Chaudron. L’occasion rêvée d’aller directement à la rencontre des Réunionnais. Tant bien mêmes ne semblent t-ils pas attendre fébrilement votre venue. Mais, il faut bien le souligner, Monsieur Macron : dans votre programme, vous ne prévoyez pas vraiment de mesure révolutionnaire pour les départements d’Outre-Mer. Vous en parlez comme d’un "potentiel à libérer", évoquez une reconstruction de la continuité territoriale, soutenez la lutte contre le chômage et l’exclusion… Ce qui attire sans doute le plus l’œil, c’est votre projet de suppression du Régime Social des Indépendants (RSI). Nul doute que certains attendent avec impatience de vous interpeller à ce sujet, lors de votre meeting prévu au Stade de l’Est ce samedi.

Mais, sur le chef-lieu, c’était globalement un sentiment de désillusion qui planait ce vendredi. Désillusion face à des candidats englués dans des affaires sans fin et des promesses politiques en lesquelles ils affirment ne plus avoir confiance. Jeunes comme moins jeunes, ils s’estiment floués dans cette présidentielle. Difficile de leur en vouloir.