Syrie - Dans une ville dévastée, Monsieur Anis continue à vivre avec ses rêves, sa pipe et sa musique

Il y a des hommes, des rêves, et des objets plus forts que la guerre, et Mohammed Mahiedine Anis, sa collection de voitures anciennes, sa pipe et son phonographe, en font partie. Il vit à Alep, cette ville martyr de Syrie dévastée par la guerre. Il a été photographié par Joseph Eid, photojournaliste de l'AFP.

Mondial 2018 - La France s'impose 3 à 1 face au Luxembourg

La France s'est imposée 3 à 1 face au Luxembourg ce samedi 25 mars 2017 et reste ainsi en tête de son groupe de qualifications pour le Mondial 2018. Une victoire gagnée grâce à des buts de Giroud (doublé) et Griezmann tandis que Joachim a brièvement égalisé.

Emmanuel Macron entame sa deuxième et dernière journée de visite à La Réunion

Emmanuel Macron est arrivé ce samedi 25 mars 2017 à La Réunion, pour une visite marathon. Il quittera l'île en début d'après-midi, direction Mayotte.

Au Népal, des femmes forcées à un exil menstruel

La petite hutte au toit de chaume dans l'ouest du Népal ne protège guère du froid. Et pourtant Pabrita Giri doit s'y exiler à chaque cycle menstruel en vertu d'un rituel hindou vieux de plusieurs siècles.

Ça s'est passé un 26 mars : 2013 - Nouvelle étape dans le processus de création de la commune de la Rivière

26 mars 2013 - Claude Hoarau, alors maire de Saint-Louis, se rend à la sous-préfecture de Saint-Pierre. Il est accompagné par les élus municipaux de la Rivière. Il dépose le dossier relatif à la création de la commune de La Rivière. Ce processus de création a connu une étape décisive ce jeudi 16 mars 2017 avec la signature de l'arrêté préfectoral faisant de la Rivière la 25ème commune de l'île (Lors de la visite de la ministre des outre-mer, Ericka Bareigts à la mairie annexe de la Rivière Saint-Louis le 26 octobre 2016)

Météo: Un dimanche sous les nuages, surtout dans l'Est

Au lever du jour, le ciel est une fois de plus plutôt gris dans l'Est, les nuages s'accompagnent encore d'averses le long du littoral et dans les hauts. L'amélioration sur cette région est lente, il faut attendre la fin de matinée pour voir une amélioration plus franche, selon les prévisions de Météo France. Dans l'Ouest, le temps est plus ensoleillé mais assez rapidement en matinée avec le réchauffement de l'atmosphère retour des nuages instables sur les hauteurs avec les premières averses le long des pentes de l'Ouest.