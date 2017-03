Il y a des hommes, des rêves, et des objets plus forts que la guerre, et Mohammed Mahiedine Anis, sa collection de voitures anciennes, sa pipe et son phonographe, en font partie. Il vit à Alep, cette ville martyr de Syrie dévastée par la guerre. Il a été photographié par Joseph Eid, photojournaliste de l'AFP

Il y a des hommes, des rêves, et des objets plus forts que la guerre, et Mohammed Mahiedine Anis, sa collection de voitures anciennes, sa pipe et son phonographe, en font partie. Il vit à Alep, cette ville martyr de Syrie dévastée par la guerre. Il a été photographié par Joseph Eid, photojournaliste de l'AFP

Joseph Eid écrit : "Le collectionneur avait fait l’objet d’un reportage vidéo à Alep, il y a un peu plus d’un an, par mon collègue syrien et photographe Karam Al-Masri. Nous l’avons retrouvé avec le directeur du bureau de Beyrouth, Sammy Ketz et le JRI de Damas, Youssef Karwashan. Ses voitures détruites, mais lui bien vivant, avec toujours ses rêves, sa pipe et sa musique".

Monsieur Anis n’a quitté la ville que dans les deux derniers mois des combats entre les rebelles et l’armée syrienne, avant que cette dernière reprenne Alep à la fin décembre. Dans le reportage de Karam, on pouvait croire que la guerre, bien présente pourtant, pouvait encore être tenue à distance. Mais comme nous l’avons constaté elle a tout dévasté.