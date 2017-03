Au lever du jour, le ciel est une fois de plus plutôt gris dans l'Est, les nuages s'accompagnent encore d'averses le long du littoral et dans les hauts. L'amélioration sur cette région est lente, il faut attendre la fin de matinée pour voir une amélioration plus franche, selon les prévisions de Météo France. Dans l'Ouest, le temps est plus ensoleillé mais assez rapidement en matinée avec le réchauffement de l'atmosphère retour des nuages instables sur les hauteurs avec les premières averses le long des pentes de l'Ouest.

L'après-midi, le ciel devrait être nuageux dans les hauts ainsi que dans les cirques et sur le volcan, avec des averses qui se déclenchent çà et là surtout sur les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest. Les littoraux sont plus ensoleillés mais de temps à autre cette ensoleillement est contrarié par des débordements nuageux sur ces mêmes régions. Ces paquets nuageux donnent localement quelques averses.

Les températures maximales évoluent peu et sont proches des normales avec sur le littoral Ouest de 31 à 33°C et de 29 à 31°C dans l'Est. Quant au volcan, nous serons proches des 18°C.

Le vent de Nord-Est atteint 40 à 50 km/h en rafales, sur le littoral Nord jusqu'au Port et sur le Sud Sauvage. Les sommets exposés de l'île ainsi que la Plaine des Cafres sont également concernés par ces rafales.

Mer peu agitée mais localement agitée au vent et sur l'Est avec une petite houle d'Est qui continue de s'amortir.