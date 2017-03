Ce lundi 27 mars 2017, plusieurs membres du personnel de la CGSS (Caisse Générale de Sécurité Sociale) ont répondu à un appel à la grève de la CFDT. À travers ce mouvement, le syndicat souhaite dénoncer des conditions de travail qui se seraient détériorées au sein de l'institution. Jusqu'à aller vers une tentative de suicide, selon une déléguée syndicale.

"On ne tient pas à être le France Télécom local" martèle Louise Hoareau, déléguée de la CFDT pour la CGSS au micro de RTL Réunion. Une manifestation "militante symbolique" a été conduite à Saint-Denis ce mercredi pour dénoncer un climat "instauré depuis 2015 avec une amplification en 2016 et en 2017". Il y aurait même eu une tenative de suicide dans les locaux de l'institution, une preuve du "mal être" actuel, selon la déléguée syndicale. Une expertise des risques psycho-sociaux a été demandée pour cesser toute "pression et intimidation".

De son côté, la direction générale déplore la récupération syndicale d'une tentative de suicide. "Son geste n'a rien à voir avec le travail et la situation de la sécurité sociale" précise Emmanuelle Hoareau-Sautières, directrice déléguée de la CGSS. En précisant que la personne à l'origine de cet acte a avancé des "motivations personnelles". À noter qu'aucun préavis de grève n'a été formulé pour le mouvement de ce lundi matin.

La manifestation s'est tenue en marge d'un colloque organisé par la CGSS à la Nordev. Toute la journée, l'événement abordera le bilan des missions de la Sécurité sociale, présente depuis 70 ans sur le Département.