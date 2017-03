Le lundi au soleil, ça ne sera pas pour tout le monde, si on en croit les prévisions de Météo France. Les habitants du Sud-Ouest seront plus chanceux que ceux du Nord-Est, pour ce lundi 27 mars 2017. Voici les prévisions détaillées de Météo France.

Le matin, notre Île a de nouveau deux visages. L'un sous les nuages sur la moitié Nord-Est et l'autre, au soleil sur la moitié Sud-Ouest. Même si les averses éparses se font moins intenses sur le pourtour du littoral , quelques débordements nuageux sont possibles du côté de la route du littoral. Le ciel reste menaçant dans l'intérieur et s'emparent de l' ensemble des cirques en fin de matinée.

L'après-midi, le ciel est nuageux dans les hauts ainsi que dans les cirques et sur le volcan, avec des averses qui se déclenchent çà et là. Les averses ont néanmoins, une préférence particulière, pour les hauteurs de l'Ouest, la région des Plaines de l'Est et les hauteurs du nord. Les littoraux sont toujours ensoleillés même si quelques débordements peuvent venir assombrir les plages . Ces paquets nuageux donnent localement quelques averses.

Les températures maximales évoluent peu et sont proches des normales avec sur le littoral 28 à 32°c, 18°c au Pas de Bellecombe et 25°c prévu à Cilaos.

Le vent de Nord-Est atteint 40 à 50 km/h en rafales, sur le littoral Nord jusqu'au Port et sur le Sud Sauvage. La mer est peu agitée mais localement agitée au vent et sur l'Est avec une petite houle d'Est qui continue de s'amortir.