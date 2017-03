À compter de ce lundi 27 mars 2017, une seconde ligne du Smur (Service mobile d'urgence et de réanimation) est disponible la nuit et le week-end dans le sud de l'île. Cette équipe supplémentaire couvre la zone de Saint-Leu à Saint-Philippe, en incluant les hauts. Elle a été mise en place pour répondre aux besoins de la population : le service médical d'urgence du CHU (Centre hospitalier universitaire) Sud assure déjà 3000 interventions par an.

L'objectif de cette seconde ligne : "apporter une réponse adaptée et de qualité aux besoins de la population du territoire sud". Depuis ce lundi, elle est déployée la nuit et le week-end. Cette équipe supplémentaire pourra ainsi apporter une "couverture renforcée" pour les urgences allant de Saint-Leu à Saint-Philippe, hauts compris.

Le Smur du CHU Sud assure déjà 3000 interventions par an et pourrait voir le nombre de ces sorties s'accroître et atteindre les 4000 cette année. Les récrutements de nouveaux professionnels, trois médecins et cinq infirmières, ont été effectués, et les équipes sont opérationnelles.