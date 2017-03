BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 28 mars 2017



- En Guyane la République "arrive toujours en différé"

- La Guyane en grève générale : "si vous rencontrez Ericka Bareigts, dites lui qu'elle n'est pas encore au chômage"

- Commerçants inquiets ou victimes de casses ? La police peut vous conseiller !

- Ça s'est passé un 28 mars - 1967 - Un car plonge dans la Ravine des Poux : 29 morts et 31 blessés

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Soleil tôt le matin, averses en journée, beau temps le soir

La Guyane en grève générale : "si vous rencontrez Ericka Bareigts, dites lui qu'elle n'est pas encore au chômage"

Depuis ce lundi matin 27 mars 2017 la Guyane est paralysée par une grève générale. lanée par les 500 frères, le mouvement est soutenu par de nombreux élus de tous bords politique, par 37 syndicats, y compris le Medef, et par une majorité de la population. Les Guyanais réclament plus de considération et de respect. Ils revendiquent notamment une lutte efficace contre l'insécurité et contre la vie chère. Ce mouvement social de grande ampleur trouve un large écho sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Certains Twittos usent d'un humour grinçant. Un "avis de recherche" a ainsi été lancé pour retrouver Ericka Bareigts, ministre des outre-mer, qui ne s'est toujours pas rendue sur place. "Si vous rencontrez Ericka Bareigts, dites lui qu'elle n'est pas encore au chômage" s'exclame notamment un Twitto.

Guyane

Commerçants inquiets ou victimes de casses ? La police peut vous conseiller !

Depuis le 1er mars 2017, une cellule de sûreté a vu le jour à la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) de La Réunion. Elle s'adresse aux commerces ou établissements publics souhaitant se prémunir de toute intrusion. Son rôle : préconiser des techniques pour éviter les casses et autres infractions.

Ça s'est passé un 28 mars - 1967 - Un car plonge dans la Ravine des Poux : 29 morts et 31 blessés

28 mars 1967. Au lendemain de la fête des Pâques, La Réunion est endeuillée. Le car de ligne des hauts en provenance de Trois-Bassins et en direction de Saint-Pierre bascule dans la Ravine des Poux sur la RD 13 à Saint-Leu. Cet accident reste à ce jour, le plus dramatique de l'île faisant 31 blessés et 29 morts dont 8 collégiens.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Soleil tôt le matin, averses en journée, beau temps le soir

Rien de très neuf sous le ciel de La Réunion pour ce mardi 28 mars 2017. Météo France, dont nous publions le communiqué ci-dessous, nous promet du soleil tôt le matin, des averses en journée et du beau temps le soir