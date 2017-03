Depuis 7 heures ce mardi 28 mars 2017, plusieurs radios locales rencontrent des problèmes d'émission. En cause : un bug national au niveau du réseau de diffusion TDF. Certaines stations, telles que Freedom - qui ont leur propre réseau - fonctionnent. S'il vous est est néanmoins possible d'écouter votre radio sur le net, aucune heure de rétablissement n'a pour le moment été donnée.

Réunion 1ère, Rires et Chansons, Exo FM, RTL... vous avez peut-être essayé d'écouter une de ces radios ce matin dans votre voiture ou pendant votre petit déjeuner. Pas de chance : un bug national sur le réseau TDF - sur lequel s'appuie la diffusion de la majorité des radios locales - a provoqué une panne de grande ampleur. Pour faire simple, il n'y a plus de liaison entre le studio et l'émetteur. Certaines radios, comme Freedom qui dispose de son propre réseau, n'ont pas rencontré ce problème.

Dernière solution : écouter sa station favorite sur le Web. Aucune heure de rétablissement n'a été donnée pour le moment.

mp/www.ipreunion.com