Depuis ce lundi matin 27 mars 2017 la Guyane est paralysée par une grève générale. lancée par les 500 frères, le mouvement est soutenu par de nombreux élus de tous bords politiques, par 37 syndicats, y compris le Medef, ainsi qu'une majorité de la population. Les Guyanais réclament davantage de considération et de respect. Ils revendiquent notamment une lutte efficace contre l'insécurité et contre la vie chère. Ce mouvement social de grande ampleur trouve un large écho sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Certains Twittos usent d'un humour grinçant. Un "avis de recherche" a ainsi été lancé pour retrouver Ericka Bareigts, ministre des outre-mer, qui ne s'est toujours pas rendue sur place. "Si vous rencontrez Ericka Bareigts, dites lui qu'elle n'est pas encore au chômage" s'exclame notamment un Twitto. D'autres font preuve de pédagogie et utilise le #NouBonKesa (on en a marre en créole guyanais) pour expliquer les raisons de leur mécontentement

"Avis de Recherche ! Si vous rencontrez Ericka Bareigts Ministre de l'Outre Mer, dites lui qu'elle n'est pas encore au chômage ! #Guyane" s'exclame un Twitto.

Si vous rencontrez Ericka Bareigts Ministre de l'Outre Mer, dites lui qu'elle n'est pas encore au chômage ! #Guyane pic.twitter.com/WuehjZUKxv — F.G (@Sisf94) 27 mars 2017

Dans un communiqué qu'elle publiait lundi matin, Ericka Bareigts a appelé "au calme" et "au dialogue" n'excluant pas la possibilité de s'y rendre lorsque "les conditions seront réunies". Pour sa part, Bernard Cazeneuve a qu'une délégation ministérielle sera sur place avant la fin de la semaine" sous "conditions (que le) respect et de l'ordre républicain (soient) réunies".

Ce qui fait dire un internaute "Éricka Bareigts la ministre de l'Outre Mer a peur de se rendre en #Guyane négocier. La lâcheté c'est maintenant.. Mais foutez moi ça dehors".



Éricka Bareigts la ministre de l'Outre Mer a peur de se rendre en #Guyane négocier.

La lâcheté c'est maintenant..

Mais foutez moi ça dehors pic.twitter.com/kEwjDtP60n — Verlaine (@VerlaineDJENI) 26 mars 2017

Quant à l'écologiste réunionnais Jean Alain Cadet il estime "Avec 37 syndicats le dialogue peut se faire, Mme Bareigts doit aller en Guyane. La France est un état de droit et la réponse est politique.."

Avec 37 syndicats le dialogue peut se faire, Mme Bareigts doit aller en Guyane. La France est un état de droit et la réponse est politique.. pic.twitter.com/dAo53bzAmq — Jean Alain Cadet (@JeanAlainCadet) 27 mars 2017

- NouBonKesa, le # qui explique pourquoi les Guyanais en ont marre -

NouBonKesa, le slogan des manifestants devenu cri de ralliement sur le web. Un # a été créé sur Twitterpour expliquer les raisons du mécontentement des Guyanais

Les revendications, les constats de mal vie et de mal développement s'enchainent

#Guyane @jmaphatie pour info rien n'a changé depuis mitterand les fusées decolle toujours sur fond de bidonville #noubonkesa pic.twitter.com/HuNhDdSQKp — Tibtib973 (@tibtib973) 27 mars 2017

Des vidéos montrent les 500 frères, initiateurs du mouvement, en pleine protestation contre la violence

Les Guyanais attendent maintenant d'être entendus...

