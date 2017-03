Rien de très neuf sous le ciel de La Réunion pour ce mardi 28 mars 2017. Météo France, dont nous publions le communiqué ci-dessous, nous promet du soleil tôt le matin, des averses en journée et du beau temps le soir

Au petit matin, le ciel est agréablement dégagé, même si des nuages élevés circulent parfois dans le ciel. Rapidement en matinée, les nuages commencent à se développer et recouvrent une bonne partie du relief. De brèves averses en profitent pour tomber ponctuellement. Quant aux cirques, ils restent à l'écart de cette grisaille.

En début d'après-midi, c'est l'ensemble du relief qui se trouve sous les nuages, avec épisodiquement de brèves averses qui tombent. Comme la vieille, dans l'après-midi, un faible risque d'orage est envisagé sur le relief. Ainsi, sur ces régions, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne averse. Tout au long de l'après-midi, le Volcan, les Cirques, et le Maïdo, profitent de belles embellies de ciel bleu, embellies qui parfois, sont atténuées par des passages de nuages hauts et fins dans le ciel.

Quant au littoral, il bénéficie également de conditions relativement clémentes avec les nuages et les belles éclaircies qui alternent. Toutefois, du coté du trois Bassins, Saint-Gilles, et Saint-Leu, les nuages deviennent par moments plus sombres, et donnent, au passage, une petite averse. En soirée ça s'améliore, les nuages perdent du terrain, et le ciel retrouve sa sérénité.

Les températures Maximales, sont conformes aux normales saisonnières. Elles affichent 30 à 32°C sur la côte Ouest, 28 à 30°C sur l'Est, 24°C sur le Volcan , 24 à 25°C dans les Cirques. Le vent de Nord-Est est faible localement modéré. Sur la côte Sud et Sud-Ouest le vent est Variable faible. La mer est peu agitée à agitée. Petite houle d'Est de 1m50 sur l'Est de l'île.