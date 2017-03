Initialement prévue le 1er et 2 avril 2017, la visite de Benoît Hamon à La Réunion ne durera finalement qu'un jour. Le candidat à la présidentielle passera le samedi sur l'île et repartira le soir sur Paris. Son séjour à Mayotte a été annulé dans la foulée, confirmait la fédération du parti socialiste ce matin.

"On travaillait sur les séquences dans l'est depuis 10 jours, on est un peu déçus" déplore Philippe Leconstant, mandataire départemental du comité de campagne de Benoît Hamon. La visite du vainqueur de la primaire à gauche devait initialement durer deux jours. Le candidat à la présidentielle ne restera finalement que la journée du 1er avril à la Réunion. Après son arrivée à l'aéroport, il ira sur Saint-Denis à la rencontre des jeunes. Avant de se rendre ensuite à Saint-Joseph pour un meeting dans l'après-midi. Il repartira ensuite pour Paris dans la soirée.

Son séjour à Mayotte a également été annulé dans la foulée.

mp/www.ipreunion.com