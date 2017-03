BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 29 mars 2017



- Soupçons d'emplois fictifs : Penelope Fillon mise en examen

- Présidentielle : ce que proposent (ou pas) les onze candidats pour l'Outre-Mer

- Grande-Bretagne : Theresa May a signé la lettre qui va déclencher le Brexit

- Média : Gwen Brot prend les rênes de RTL Réunion

- Conflit social en Guyane : Ericka Bareigts se rend sur place avec le ministre de l'Intérieur

- L'arbitrage vidéo, grand gagnant du match amical France/Espagne

- Ça s'est passé un 29 mars - 2015 - Une rumeur fausse et de mauvais goût annonce la mort de Kaf Malbar

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Toujours des averses l'après-midi

BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 29 mars 2017



- Soupçons d'emplois fictifs : Penelope Fillon mise en examen

- Présidentielle : ce que proposent (ou pas) les onze candidats pour l'Outre-Mer

- Grande-Bretagne : Theresa May a signé la lettre qui va déclencher le Brexit

- Média : Gwen Brot prend les rênes de RTL Réunion

- Conflit social en Guyane : Ericka Bareigts se rend sur place avec le ministre de l'Intérieur

- L'arbitrage vidéo, grand gagnant du match amical France/Espagne

- Ça s'est passé un 29 mars - 2015 - Une rumeur fausse et de mauvais goût annonce la mort de Kaf Malbar

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Toujours des averses l'après-midi

Soupçons d'emplois fictifs - Penelope Fillon mise en examen

Ce mardi 28 janvier 2017, Penelope Fillon a été entendue par les juges d'instruction pour soupçons d'emplois fictifs. La femme du candidat à la présidentielle a été mise en examen, notamment pour complicité et recel d'escroquerie aggravée. François Fillon a quant été lui été mis en examen depuis le 14 mars, notamment pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux

Grande-Bretagne - Theresa May a signé la lettre qui va déclencher le Brexit

Le processus est officiellement enclenché. Ce mardi 28 mars 2017, la Première ministre britannique Theresa May a signé la lettre officielle qui sera remise à Bruxelles pour lancer les négociations du divorce de son pays de l'Union Européenne.

Présidentielle - Ce que proposent (ou pas) les onze candidats pour l'Outre-Mer

À moins d'un mois des élections présidentielles, il est toujours bon de rappeler que onze candidats sont en lice pour la course à l'Élysée. En parcourant leurs différents programmes, il apparaît que les volets dédiés à l'Outre-Mer n'ont pas le même poids. Lorsque l'un se dit favorable à la pêche des requins à La Réunion, l'autre prône le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le point.

Conflit social en Guyane - Ericka Bareigts se rend sur place avec le ministre de l'Intérieur

Ce mercredi 29 mars 2017, la ministre des Outre-Mer Ericka Bareigts et le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl doivent se rendre en Guyane, touchée par un vaste conflit social. Leur mission sera de poursuivre le dialogue "en vue de la conclusion d'un pacte d'avenir" a indiqué le premier ministre Bernard Cazeneuve. Ce mardi, ce sont plus de 10 000 manifestants qui ont défilé à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni pour marquer le deuxième jour de la grève générale illimitée.

L'arbitrage vidéo, grand gagnant du match amical France/Espagne

Ce mardi 28 mars 2017, l'équipe de France a disputé un match amical contre l'Espagne. Une rencontre qui s'est soldée par un 0-2 en faveur des Espagnols. Si la Roja dominait clairement le jeu en terme de technique, l'arbitrage vidéo n'a pas joué en la faveur des Bleus : un but de Antoine Griezmann a ainsi été refusé. L'assistance était utilisée pour la première fois en France.

Média : Gwen Brot prend les rênes de RTL Réunion

"Un nouveau départ pour la rédaction de RTL Réunion. Gwen Brot succède à Eric Michel et devient donc le nouveau rédacteur en chef de la station réunionnaise" indique RTL Réunion dans un communiqué publié ce mardi 28 mars 2017

Ça s'est passé un 29 mars - 2015 - Une rumeur fausse et de mauvais goût annonce la mort de Kaf Malbar

29 mars 2015 - Un site spécialisé dans les news supposées humoristiques a diffuse une plaisanterie de très mauvais goût annonçant le décès de Kaf Malbar. Il n'a suffit que de quelques heures pour que la rumeur soit partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Toujours des averses l'après-midi

Si le ciel est relativement dégagé ce mercredi matin 29 mars 2017, le temps se couvre dans l'après-midi et les les averses arrivent. C'est ce que prévoient les prévisionnistes de Météo France