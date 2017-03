Samedi 1er avril 2017, la Maison des langues de l'université de La Réunion inaugure la 6e édition du festival du film oriental et de l'océan Indien. La thématique de cette année, "s'engager, résister, exister", sera déclinée au travers d'une sélection de six films, un pour chacune des six langues orientales enseignées au sein de l'établissement. Les oeuvres seront projetées en version originale sous-titrée français au cinéma le Plaza de Saint-Denis. La cérémonie de clôture se tiendra au sein de l'amphithéâtre bioclimatique du campus universitaire du Moufia. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Nous publions le communiqué de l'université ci-dessous

"Lancé pour la première fois il y a six ans avec l'ambition de mettre en valeur les six langues orientales notamment enseignées au sein de la Maison des Langues de l'Université de La Réunion (à savoir le tamoul, l'hindi, le malgache, l'arabe, le japonais et le chinois), le Festival du film oriental et de l'océan Indien a connu un succès grandissant au fil des années. L’édition 2016 a fait salle comble tous les soirs, totalisant près de 1500 spectateurs.

Chaque année, la Maison des langues s'attache donc à proposer une sélection de films de grande qualité répondant à des exigences précises : les oeuvres cinématographiques doivent être récentes (moins de 5 ans), inédites dans les salles réunionnaises, disposer d'une version originale sous-titrée français et avoir été primées dans leur pays d’origine. Les six films répondent à ces critères ainsi qu'à la thématique du festival : "s’engager, résister, exister".

Sous l'égide de la Vice-Présidence des relations internationales et de la coopération régionale de l'établissement, l'événement mobilise les équipes de la Maison des Langues - et en particulier celle du département de langues et civilisations orientales (LCO) - et celles de l’Institut Confucius, département interne en charge de l’enseignement du chinois à l’université. Le succès du festival a su donner une visibilité certaine aux enseignements de langues orientales et a permis de générer un doublement du nombre d'inscrits au sein des diplômes universitaires concernés au cours de ces dernières années".

Tout le programme est ici (http://maisondeslangues.univ-reunion.fr)