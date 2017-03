Le conseil municipal qui se tient de ce mercredi 29 mars 2017, à la mairie de La Possession, s'annonce tendu. En plus du sujet épineux de la carrière des Lataniers, le climat est à la défiance entre la maire, Vanessa Miranville, et ses cadres administratifs. Ces derniers ont publié un courrier dans lequel ils refusent collectivement de remplacer la directrice générale des services, actuellement en arrêt maladie.

18h07: Vanessa Miranville rappelle que la décision d'ouvrir ou non la carrière ne dépend pas de la mairie mais de la préfecture. "En tant que propriétaire, nous autorisons simplement le dépôt d'un dossier. L'autorisation prefectorale ne pourra être donnée par le préfet qu'en 2019, et la carrière pourrait ouvrir en 2020, si elle ouvre."

18h05: Gilles Hubert, premier adjoint au maire, rappelle que la carrière des lataniers a déjà servi à la construction du nouveau port, dans les années 1980. Il souligne qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de réhabilitation, contrairement à ce qui est prévu cette fois-ci. "Nous n'étions pas obligés de lancer un appel d'offres et de choisir ce soir un carrier. Mais là, nous n'avions pas besoin d'ouvrir une carrière, notre besoin est d'aménager et de réhabiliser un site et donc, c'est la loi, nous sommes obligés de lancer un appel d'offres", juge le premier adjoint.

17h58: Jean-Christophe Espérance, adjoint au maire chargé du dossier des lataniers, défend le projet de carrière : "le site est actuellement envahi par les herbes sauvage et les espèces invasives", alors qu'une fois que la carrière ne sera plus utilisée (soit, potentiellement, quand elle aura fourni les roches massives nécessaires à la construction de la NRL), "le site sera réhabilité et embelli, et permettra de donner un nouveau souffle à l'écosystème des lataniers.

17h55: Erick Fontaine, élu d'opposition rappelle que "pendant votre campagne pour les municipales, vous vous êtes prononcée contre la carrière, maintenant, vous n'êtes pour que pour des raisons financières". Il ajoute que le conseil municipal n'a jamais été consulté concernant l'ouverture possible de la carrière des Lataniers.

#974 #LaPossession Les opposants à la #CarrièreDesLataniers dans la salle du conseil sous l'œil de la maire Vanessa Miranville pic.twitter.com/oa6dj7v0nl — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 29 mars 2017

17h50: Philippe Robert fustige l'attitude de la maire, qui n'a pas assisté à La Réunion qu'elle a elle-même convoqué, pour étudier la possibilité de mettre les carriers en concurrence. "Aujourd'hui, vous voulez simplement rassurer la presse en disant 'ce n'est pas moi qui choisit'", lance-t-il.

17h44: A la demande de Philippe Robert, conseiller municipal d'opposition, Vanessa Miranville accepte de commencer le conseil par le chapitre 24, qui concerne la carrière des Lataniers. Vanessa Miranville assure qu'elle veut s'assurer du respect des citoyens et de l'environnement, et que c'est dans ce but qu'elle lance une mise en concurrence des carriers potentiels.

17h37: Le conseil municipal a commencé. Les opposants à la carrière des Lataniers ont déployé leurs banderoles devant Vanessa Miranville. Dehors, un homme alerte au porte-voix "attention Possessionnais, Possessionnaires, tirs de mine imminent". Dans la salle, tout le monde se met à tousser. En réaction, Vanessa Miranville laisse faire et répond "je vous remercie d'attirer notre attention sur les risques que pourrait faire courir la carrière si elle ouvrait"

#974 #LaPossession Les opposants à la #CarrièreDesLataniers prennent place dans la salle du conseil pic.twitter.com/7Ukpr0Z98J — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 29 mars 2017

17h30 : Le conseil municipal n'a pas encore démarré, mais un comité d'accueil, composé de citoyens opposés à l'ouverture de la carrière des Lataniers, attend les élus de la ville de pied ferme. Ils sont entrés dans la salle du conseil, où ils ont installé leurs pancartes et banderoles.

Le torchon brûle entre Vanessa Miranville et les cadres administratifs de la commune

Pour rappel, la DGS Sophie Girard, est absente depuis son entretien, il y a quelques jours, avec la maire et son premier adjoint, Gilles Hubert. Dans une "note d'étonnement" qu'ils ont adressée à tous les élus ce mercredi 29 mars 2017, tous les directeurs généraux adjoints (DGA) considèrent que "Sophie Girard reste la seule personne en interne qui remplit parfaitement cette mission" et annonce que "face à cette situation instable, tendue et anxiogène, l'ensemble des DGA décline d'assurer l'intérim du DGS et considère cette mission trop dangereuse sur le plan humain et psychologique"

L'intégralité du courrier des DGA est consultable ici