Ce mardi 28 mars 2017, l'équipe de France a disputé un match amical contre l'Espagne. Une rencontre qui s'est soldée par un 0-2 en faveur des Espagnols. Si la Roja dominait clairement le jeu en terme de technique, l'arbitrage vidéo n'a pas joué en la faveur des Bleus : un but de Antoine Griezmann a ainsi été refusé. L'assistance était utilisée pour la première fois en France.

La Roja s'est imposée grâce à des buts de Silva sur penalty (68ème) et Deulofeu (77ème). Largement dominatrice techniquement et en terme de possession de balle, l'équipe a fait souffrir les Français, qui ont attrapé quelques occasions sans les concrétiser.

Et une première dans l'histoire des Bleus : l'arbitrage vidéo a complètement joué en leur défaveur ce mardi au Stade de France, face à l'Espagne. Son but avait été refusé dans un premier temps, puis accordé suite au visionnage de l'assistance vidéo, testée pour la première fois en France lors de cette rencontre. Pas de chance pour Antoine Griezmann, qui a bien cru ouvrir le score sur une remise de Kurzawa (48ème). Son tir a été refusé pour hors-jeu du latéral parisien. Peu après, l'arbitragé vidéo validait le but de Deulofeu en faveur de l'Espagne.

www.ipreunion.com avec AFP