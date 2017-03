À moins d'un mois des élections présidentielles, il est toujours bon de rappeler que onze candidats sont en lice pour la course à l'Élysée. En parcourant leurs différents programmes, il apparaît que les volets dédiés à l'Outre-Mer n'ont pas le même poids. Lorsque l'un se dit favorable à la pêche des requins à La Réunion, l'autre prône le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le point.

Pour Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), "pas de salaire, pas de retraite, en dessous de 1800 euros net"

La candidate "des travailleurs" s’attache à défendre les "exploités de France et d’Outre-Mer". En précisant que la situation du monde du travail y est "encore plus difficile qu’en Métropole". Son programme se fonde sur "les besoins vitaux de la population laborieuse, salariés, chômeurs, retraités" en réclamant un emploi et un salaire décent pour tous. Nathalie Arthaud souhaite ainsi qu’aucun salaire, ni retraite ne soit en dessous de la barre des 1800 euros net. Quant aux allocations ou aux minima sociaux, "ils doivent être transformés en salaire". Elle tient également à interdire les licenciements "qui alimentent le chômage".

François Asselineau (Union populaire républicaine), le candidat du "Frexit"

Lui est animé par une idée phare : le "Frexit", soit faire sortir la France de l’Union européenne, de l’euro et de l’Otan. Le fondateur de l’UPR (Union populaire républicaine) espère ainsi introduire un "nouveau franc". "Le problème numéro un qui se pose aux communes d'outre-mer est la remise en cause par l'Union européenne de l'octroi de mer" avait t-il déclaré. Il compte également veiller à l'endettement des communes d'outre-mer.

Autre mesure de son programme : rendre inéligibles à vie les élus reconnus coupables de corruption. Le candidat souhaite aussi remonter le Smic à 1300 euros net par mois.

Jacques Cheminade (Solidarité et progrès), favorable à la pêche et la commercialisation des requins

Lui n’a pas de programme, mais plutôt un projet. Jacques Cheminade souhaite tout comme François Asselineau sortir de l’Union Européenne et de l’euro "pour refonder l’Europe". Il souhaite aussi "mettre fin à un système inégalitaire à caractère national". Les différents principes appliqués se baseraient sur l’arrêt d’un "système malsain de contrôle par l’assistanat". Le candidat tient à mettre fin à la "crise requin" à La Réunion : il est favorable à la régulation des requins tigre et bouledogue "en surpopulation" et encourage la pêche, voire la commercialisation.

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) pour l'augmentation des retraites

Le candidat de Debout la France a rendu visite aux Réunionnais en février 2017. Mettant en avant un "patriotisme modéré", Nicolas Dupont-Aignan s’est alors exprimé sur l’avenir de la canne à sucre. Lui est favorable au maintien des quotas avec une protection nationale plutôt qu’européenne. Il a aussi assuré qu’en cas d’élection, "6 millions des retraites parmi les plus basses seront augmentées de 100 euros par mois". Mesure qui sera financée avec l’aide des "8 milliards d’excédants" donnés, selon lui, à l’Europe.

François Fillon (Les Républicains) estime qu'il y a "trop de délinquance et pas assez de sanctions" à La Réunion

Mettre en place "un plan massif de lutte contre l’illettrisme", "augmenter les moyens des forces de sécurité", "construire des places de prison", "revaloriser de plus de 300 euros les petites retraites de moins de 1000 euros" : les mesures du candidat Les Républicains pour l’Outre-Mer sont diverses. On se souvient que lors de sa visite à La Réunion, François Fillon avait décrété que sur l’île, il y avait "trop de délinquance et pas assez de sanctions". La première mesure qu’il prendra s’il est élu sera "le retour de l’État dans le financement de la continuité territoriale" avait-il affirmé. Le candidat visé par une mise en examen a également promis une enveloppe de deux milliards d’euros pour "soutenir l’emploi outre-mer".

Benoît Hamon (Parti Socialiste) veut débloquer un "fonds pour l'égalité réelle"

Le candidat qui passera une journée sur l’île ce week-end compte débloquer un "fonds pour l’égalité réelle" dans les Outre-Mer. Il s’élèverait à 2,5 milliards d’euros sur cinq ans. Il propose par ailleurs de limiter les classes de CP, CE1 et CE2 à vingt élèves. Pour les élèves fonctionnaires affectés en métropole, le vainqueur de la primaire à gauche garantit une prise en charge de leurs déplacements.

Jean Lassalle (Résistons) a demandé "pardon à ses compatriotes d'outre-mer"

Pas de paragraphe spécifique sur l’outre-mer dans le programme de Jean Lasalle. Sur LCI, le candidat a néanmoins voulu demander "pardon" à ses "compatriotes d’outre-mer", estimant que ces derniers ont été "trop oubliés".

Marine Le Pen (Front National) : "Les Réunionnais attendent un projet d'autorité"

Selon la candidate FN venue en visite sur l’île en novembre dernier, "les Réunionnais attendent un projet d’autorité". Marine Le Pen soutient la création d’un grand ministère de l’outre-mer et de la mer ainsi que la réforme de l’octroi de mer. Cette taxe sur les produits importés est considérée par le Front National comme responsable de la vie chère. Elle a également annoncé qu’elle supprimerait, à terme, la surrémunération des fonctionnaires.

Emmanuel Macron (En marche !) promet des billets d'avion à prix aidés

Mesure spécifique de son programme dédié à l’Outre-Mer : des billets d’avion à prix aidés pour les ultramarins, en particulier les étudiants et les entrepreneurs. Le candidat d’En Marche soutient le maintien de la surrémunération des fonctionnaires, en raison de la vie chère.

Il souhaite aussi supprimer le RSI (Régime social des indépendants) et instaurer un service militaire d’un mois.

Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), le candidat de "l'égalité relle pour les outre-mer"

Le candidat de la France Insoumise s’attache à "l’égalité réelle pour les outre-mer" en promettant un "plan pluriannuel d’investissement et de développement des services publics" et la suppression des "exemptions fiscales bénéficiant aux ultra-riches pour les investissements outre-mer". Il propose en parallèle de doter chacun des territoires d’au moins un lycée professionnel maritime.

Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) pour "l'émancipation" et le droit des départements d'outre-mer "à disposer d'eux-mêmes"

"On est pour l’émancipation des Dom-Tom qui sont le résidu des colonies. Que les populations puissent décider" avait déclaré le candidat sur son compte Twitter. Il a notamment rajouté par ailleurs qu’il prônait le droit des départements d’outre-mer à "disposer d’eux-mêmes". Des formules toutes faites du siècle dernier qui rappellent un lointain langage maintenant disparu.