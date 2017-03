"Un nouveau départ pour la rédaction de RTL Réunion. Gwen Brot succède à Eric Michel et devient donc le nouveau rédacteur en chef de la station réunionnaise" indique RTL Réunion dans un communiqué publié ce mardi 28 mars 2017.

Passé par le Studio Ecole de France et le CFPJ (Centre de formation et de perfectionnement des journalistes) Gwen Brot débute son aventure radiophonique en tant que journaliste en 1992. Responsable des stations locales du groupe NRJ pour la Région Ouest avant de prendre la responsabilité des stations locales de Chérie FM puis de l’antenne nationale de la station.

"Après un passage par BFMTV puis par i-télé, Gwen Brot revient en radio via Chérie FM en décembre 2011 pour devenir le nouveau directeur d’antenne. En septembre 2015, il devient rédacteur en chef de Grandlille TV, pour la couverture des régionales en Hauts-de-France avec notamment l'organisation du débat entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand en association avec RTL et LCI" indique RTL Réunion.



"Je suis vraiment très heureux d’avoir rejoint RTL Réunion. En véritable amoureux de la radio, je vais suivre de très près l’attente des Réunionnais pour leur apporter le contenu le plus approprié" a commenté Gwen Brot.