Si le ciel est relativement dégagé ce mercredi matin 29 mars 2017, le temps se couvre dans l'après-midi et les les averses arrivent. C'est ce que prévoient les prévisionnistes de Météo France dont nous publions le communiqué ci-dessous

Si le ciel est relativement dégagé ce mercredi matin 29 mars 2017, le temps se couvre dans l'après-midi et les les averses arrivent. C'est ce que prévoient les prévisionnistes de Météo France dont nous publions le communiqué ci-dessous

L'alizé de Nord-Est est faible à modéré. Au petit matin, le ciel est dégagé ou du moins l'impression de beau temps règne par le passage de nuages d'altitude masquant voilant légèrement le ciel. Au fil des heures, les nuages commencent à envahir le relief et des averses se déclenchent. L'après-midi, les averses peuvent prendre un caractère modéré. Sur le littoral le soleil est bien plus présent, malgré la présence de passage nuageux.



Les températures maximales atteignent 30 à 32°C sur le littoral Ouest, 28 à 300C sur la coté Est, 24°C sur le Volcan et 25 à 26°C dans les cirques. Le vent modéré d'Est-Nord-Est est faible à modéré. La mer est peu agitée à agitée. La houle de Sud-Sud-Ouest s'atténue autour de 1m.