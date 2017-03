Plus rien ne va entre la maire de la Possession, Vanessa MIranville et les cadres de mairie. La directrice générale des services (DGS) Sophie Girard, est en arrêt maladie depuis un entretien il y a quelques jours avec la maire et son premier adjoint, Gilles Hubert. Dans une "note d'étonnement" qu'ils ont adressée à tous les élus ce mercredi 29 mars 2017, tous les directeurs généraux adjoints (DGA) considèrent que "Sophie Girard reste la seule personne en interne qui remplit parfaitement cette mission" et annonce que "face à cette situation instable, tendue et anxiogène, l'ensemble des DGA décline d'assurer l'intérim du DGS et considère cette mission trop dangereuse sur le plan humain et psychologique". Le conseil municipal de ce mercredi soir s'annonce tendu. Nous publions ci-après l'intégralité du courrier des DGA

"Madame le Maire,

Nous avons appris que Sophie Girard a quitté jeudi dernier la mairie très affectée suite à un entretien avec Mme le Maire et le premier adjoint. L’état de Madame Girard justifiait, selon son médecin, un arrêt de travail 10 jours. Plus tard dans la journée, elle annonçait par messagerie instantanée, sa demande de décharge de fonction de DGS.

Nous nous interrogeons sur la teneur de cet entretien menée par Mme le Maire qui a conduit Mme Girard à un éloignement thérapeutique de son environnement professionnel. Comment une ancienne sportive de haut niveau, habituée à gérer des situations d’extrêmes tensions, peut être amenée à une situation de rupture sans précédent la concernant ?

Nous vous le rappelons, Sophie Girard est le 4e DGS que vous avez nommée, se retrouvant en incapacité d’exercer durablement ses missions et d’exécuter votre commande politique. La remise en cause de Sophie Girard, nous renvoie à la remise en cause de l’équipe d’encadrement ; à ce titre nous considérons que nous entrons dans une grave crise de confiance entre les élus et l’administration.

Nous sommes tous impactés personnellement par ce que vit la DGS actuellement.

Cette situation fragilise l’administration et la maintient dans un climat anxiogène, alors que paradoxalement vous vous félicitiez récemment d’être sur la voie de la stabilité d’une administration en ordre de marche pour mener à bien votre projet politique. Nous souhaitons vous rappeler que depuis 7 mois, Sophie girard a réussi à fédérer l’ensemble des équipes administratives en apportant stabilité, sérénité et dialogue social.

A ce titre, nous considérons que Sophie Girard reste la seule personne en interne qui remplit parfaitement cette mission pour conduire les équipes et répondre au projet politique de l’équipe municipale.

Face à cette situation instable, tendue et anxiogène, l’ensemble des DGA décline d’assurer l’intérim du DGS et considère cette mission trop dangereuse sur le plan humain et psychologique.

Néanmoins, soucieux de la continuité du service, les DGA poursuivront les missions au sein de leur périmètre.

En conséquence, nous suspendons notre présence ce jour à la réunion de coordination car notre participation est conditionnée par celle du DGS.

Il devient urgent de reconstruire une relation durable et constructive entre élus et l’administration, il nous semble indispensable de faire appel à une médiation.

Ainsi, nous ferons appel à un médiateur de la république si nécessaire. L’objectif de cette médiation est d’instaurer un contrat de fonctionnement entre les élus et l’administration afin de stabiliser et pérenniser l’administration et mettre fin à cette dynamique cyclique de remise en cause.

L’instabilité chronique de l’administration ne permet pas de mettre en œuvre votre projet politique. Au nom de la transparence, ce courrier sera transmis à l’ensemble des élus".

Le conseil municipal de ce mercredi soir s'annonce tendu d'autant plus tendue que l'association Lataniers nout ker d'vie - opposée à l'ouverture de la Carrière des Lataniers -, a annoncé qu'elle serait représentée.

