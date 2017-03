Ce mercredi 29 mars 2017, la ministre des Outre-Mer Ericka Bareigts et le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl doivent se rendre en Guyane, touchée par un vaste conflit social. Leur mission sera de poursuivre le dialogue "en vue de la conclusion d'un pacte d'avenir" a indiqué le premier ministre Bernard Cazeneuve. Ce mardi, ce sont plus de 10 000 manifestants qui ont défilé à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni pour marquer le deuxième jour de la grève générale illimitée.

Les Guyanais fustigeaient son absence. Ericka Bareigts devrait finalement se rendre sur le territoire ultramarin ce mercredi, annonçait Bernard Cazeneuve via un communiqué. Elle sera accompagnée du ministre de l'Intérieur Matthias Fekl.

[Communiqué] Situation en Guyane pic.twitter.com/9HF7tr8lB8 — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 28 mars 2017

Ce mardi, pour marquer le deuxième jour de la grève générale illimitée, des défilés et manifestations se sont tenus à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. Des rassemblement que le ministre souligne comme n'ayant fait l'objet "d'aucun débordement". La mission ministérielle aura pour objectif de poursuivre le dialogue avec "tous les acteurs économiques, sociaux, politiques, et les représentants de la société civile". Un "pacte d'avenir ambitieux" pourrait ensuite être signé "dans les meilleurs délais".

Pour rappel - Depuis ce lundi, la Guyane est paralysée par une grève générale. Le mouvement, lancé par les 500 frères, est soutenu par de nombreux élus de tous bords politiques, par 37 syndicats et une grande majorité de la population. #NouBonKeSa (On en a marre, en créole guyanais) est devenu le cri de ralliement des Guyanais, qui réclament davantage de considération et de respect ainsi qu'une lutte plus efficace contre l'insécurité et la vie chère.