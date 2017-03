BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 30 mars 2017



- Guyane - Les discussions entre les ministres, les 500 frères et les syndicats ont immédiatement commencé

- [VIDEO] Conseil départemental des jeunes: Paraplégique après un accident, Boris sensibilise les jeunes aux dangers de la route

- Election présidentielle : la presse fustige Emmanuel Valls, "Monsieur Déloyal"

- Une "charte de l'imam" adoptée pour prévenir les discours radicaux

- Ça s'est passé un 30 mars - 1947 - Début de l'insurrection malgache

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Une journée maussade

Guyane - Les discussions entre les ministres, les 500 frères et les syndicats ont immédiatement commencé

Les ministres de l'Intérieur Matthias Fekl et de l'Outre-mer Ericka Bareigts sont arrivés mercredi en fin de journée en Guyane pour tenter de trouver une issue à la crise paralysant le territoire français d'Amérique du sud depuis une semaine. Venus directement de Paris, les deux représentants du gouvernement sont arrivés en avion gouvernemental après 17H00 locales (00h00 à La Réunion), avant d'être héliportés vers Cayenne puis de rejoindre en voiture la préfecture vers 17h45 locales 00h55 (00h55 à La Réunion).

[VIDEO] Conseil départemental des jeunes: Paraplégique après un accident, Boris sensibilise les jeunes aux dangers de la route

Le conseil départemental des jeunes se réunissait ce mercredi 29 mars 2017, à l'hémicycle du Palais de la source, pour une matinée de sensibilisation à la sécurité routière, et plus particulièrement aux risques d'accidents pour les deux roues. Temps fort de cette matinée, l'échange entre les adolescents et Boris Armance, devenu paraplégique après un accident de la route, alors qu'il était âgé de 23 ans.

Election présidentielle : la presse fustige Emmanuel Valls, "Monsieur Déloyal"

La presse nationale de jeudi juge sévèrement le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron, au mépris de son engagement de soutenir le vainqueur de la primaire socialiste, Benoît Hamon.

Une "charte de l'imam" adoptée pour prévenir les discours radicaux

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a adopté mercredi "une charte de l'imam" pour aider les mosquées à mieux lutter contre les discours radicaux en veillant au recrutement de prêcheurs "républicains", un texte qui est le fruit d'une longue et difficile maturation.

Ça s'est passé un 30 mars - 1947 - Début de l'insurrection malgache

Le dimanche 30 mars 1947 -- il y a aujourd'hui exactement 70 ans --, les très rares possesseurs d'un poste radio à La Réunion apprennent cette stupéfiante nouvelle : une insurrection a éclaté la nuit dernière à Madagascar. À Saint-Denis, on assiste alors à la ruée des citadins vers les haut-parleurs publics qui diffusent les informations en provenance de la Grande Ile. L'inquiétude se lit sur les visages car, avec la mise en place entre l'aéroport de Gillot et Madagascar d'un véritable pont aérien chargé du transport des militaires de la Caserne Lambert, le doute n'est plus permis : à Madagascar, c'est la guerre

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Une journée maussade

La journée s'annonce maussade. Dès le début de matinée, un ciel menaçant, accompagné d'averses, s'installe sur une large moitié Est, approximativement de la grande Chaloupe à Saint Joseph en passant par Salazie, le Volcan et les plaines. A l'ouest le ciel est nuageux avec des éclaircies. Rapidement, l'ensemble des hauts et des cirques se retrouvent sous les nuages avec localement des averses. Au