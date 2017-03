Plusieurs membres du Collectif des syndicats et associations professionnels de La Réunion (CSPAR) et de l'association Contribuables 974 se sont rassemblés ce jeudi 30 mars 2017, sur le Barachois. Objectif: dire leur ras-le-bol de la corruption et fédérer la population.

Jean-François Maillot, membre du CSAPR rappelle qu'une pétition contre les élus corrompus a été lancée il y a trois semaines. Ils regrettent que, contrairement à la Guyane, "les gens ne se mobilisent pas et ne se sentent pas concernés", à La Réunion, alors même que "les élections présidentielle et législatives qui arrivent", sont le moment de se faire entendre.

La question du RSI, l'un des combats de ces deux collectifs, est évidemment sur toutes les lèvres. "Macron a proposé de supprimer le RSI, mais ce n'est pas ce qu'on a demandé. Nous, nous voulons que les entrepreneurs soient libres, pas qu'on nous ramène vers le régime général pour qu'on paye plus. Nous voulons simplement un régime indépendant avec une contrepartie à nos versements", lance Jean-François Maillot.

Plusieurs membres du CSAPR organisaient une action devant la préfecture de #LaReunion pic.twitter.com/NDulwDSsc4 — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 30 mars 2017

ch/rb/www.ipreunion.com