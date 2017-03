La députée Huguette Bello (PLR) a annoncé ce mercredi 29 mars 2017 qu'elle serait candidate à sa propre succession dans la deuxième circonscription lors des législatives de juin prochaine. Comme en 2012 elle aura pour suppléant le maire du Port, Olivier Hoarau (Photo archives)

Pour les législatives la députée sortante de la 2ème circonscription (la Possession, le Port, une partie de Saint-Paul et Trois Bassins) a souligné qu'elle serait une fois de plus "la voix des sans voix".

Pour la présidentielle, elle a confirmé que son parti soutient à la fois Benoît Hamon (PS) et Jean-Luc Mélenchon (la France insoumise). "C’est assez inédit parce que nous sommes un jeune parti. Chez nous il y a des personnes pro-Hamon et des personnes pro-Mélenchon, nous sommes des démocrates" a déclaré, en substance Huguette Bello. Olivier Hoarau a noté qu'il soutient et fait campagne pour Jean-Luc Mélenchon

Huguette Bello a part ailleurs fustigé l'attitude de Manuel Valls qui a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron dès le premier tour. "Ce n’est pas étonnant. Manuel Valls est égal à lui-même. Il a mené pendant ce quinquennat une politique qui n'était pas de gauche" a-t-elle commenté.

