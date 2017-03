Bonne et mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Bonne nouvelle parce qu'au 1er avril 2017 les prix des carburants baisse légèrement. C'est le cas du supercarburant qui passe de 1,41 euro le litre à 1,37 euro (moins 4 centimes), le gazole passe de 1,04 euro à 1,03 euro le litre (moins 1 centime). Le gazole non routier est désormais à 0,65 centimes (moins 1 centime), le pétrole lampant est 0,64 centimes le litre (moins 2 centimes), le supercarburant destiné aux professionnels de la mer est à 0,67 centimes le litre (moins 4 centimes) et le gazole destiné aux professionnels de la mer passe de 0,67 centimes à 0,64 euros (moins 3 centimes). Mauvaise nouvelle car le prix de la bouteille de gaz augmente de 3 centimes et passe à 19,66 euros



: 1,37 euros (- 4 cts) le litre, et du gazole : 1,03 (-1 ct) le litre. La bonbon de gaz passe à 19,66 euros (3 cts de plus)

