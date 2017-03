Rien de bien réjouissant du côté de Météo France qui prévoit pour ce jeudi 30 mars 2017 une " journée maussade" avec des averses parfois orageuses. Toutes les prévisions sont juste en dessous

La journée s'annonce maussade. Dès le début de matinée, un ciel menaçant, accompagné d'averses, s'installe sur une large moitié Est, approximativement de la grande Chaloupe à Saint Joseph en passant par Salazie, le Volcan et les plaines. A l'ouest le ciel est nuageux avec des éclaircies.



Rapidement, l'ensemble des hauts et des cirques se retrouvent sous les nuages avec localement des averses. Au fil des heures, les nuages commencent à déborder sur les hauts de l'ouest. L'après midi, les averses s'intensifient sur l'ouest et le sud en prenant localement un caractère orageux. Ces averses, plus généralisées que la veille pourront donner de bons cumuls, la prudence reste de mise près des ravines ou des bassins.



Ces pluies débordent ensuite sur le littoral approximativement de Saint Gilles a Saint Philippe en passant par Saint-Pierre. Les températures restent de saison. Le vent de Nord Est un peu plus marqué sur les côtes nord-ouest et sud-est. Il est faible ailleurs. La mer est peu agitée à agitée