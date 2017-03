31 mars 2015 - Un séisme de magnitude 3,25 sur l'échelle de Richter se produit à 21h06 au large du Port. Une secousse est ressentie dans l'Ouest de l'île, notamment à Saint-Gilles, Piton Saint-Leu ou encore Trois-Bassins.

L'épicentre du phénomène se situe à 6 kilomètres au large du Port, à 27 kilomètres de profondeur. "C'est une nouvelle fois en mer. Cela se situe à l'ouest-sud-ouest de la commune, à la sortie de la Rivière des Galets", précise Nicolas Villeneuve, alors directeur de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.



L'activité - enregistrée par les sismographes de la Providence, de Villèle et de Saint-Leu - n'a aucun lien avec celle du volcan qiui était en éruption à ce moment là. Ce genre de séisme dû au mouvement des plaques tectoniques est très fréquent mais rarement ressenti. "D'habitude ils sont plus faibles ou plus profonds, la localisation est importante pour savoir si c'est plus ou moins proche des côtes", souligne Nicolas Villeneuve.

La terre a tremblé au moins sept fois au cours des dix dernières années

• Mercredi 1er février 2017 à 22 heures 43 : le nord-ouest de La Réunion est secoué par un tremblement de terre ressenti dans toute la région de Saint-Denis et dans l'ouest. D'une magnitude de 2,4 sur l'échelle de Richter qui compte 9 degrés, "l'épicentre de cette secousse est localisé sous la roche écrite à 13 km de profondeur" indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise

• Mardi 31 janvier 2017 à 16 heures 59 : une secousse, de magnitude de 2,5 est ressentie dans le nord-ouest. Comme celui de ce mercredi, le séisme n'a pas de lien avec l'éruption du Piton de la Fournaise

• Vendredi 13 novembre 2015 à 17 heures 16 : une secousse de magnitude de 3,9 est ressentie à Saint-Denis dans les quartiers de la Bretagne et de la technopole mais également dans l'ouest dans les hauts de Saint-Paul, et dans le sud. Le tremblement avait duré deux secondes

• Jeudi 16 juin 2011 à 16 heures 18 : un tremblement de terre de magnitude 2,3 secoue le nord et le nord-ouest

• Samedi 20 mars 2010 : deux secousses de faible intensité avait été enregistrées dans l'Ouest dans une zone comprise entre Piton Saint-Leu et l'Étang-Salé.

• Dimanche 30 novembre 2008 à 19 heures 43, un séisme de magnitude de 2,7 dure 60 secondes. Il est ressentie dans le Nord, l'Ouest et le Sud principalement.

• Lundi 24 août 2007, 15 heures, une secousse de magnitude de 3,6 dure trois minutes. Elle aait provoqué des scènes de panique dans le Sud notamment à Cilaos, Saint-Pierre et Saint-Joseph.

Aucun de ces tremblements n'a provoqué de dégât

mb/www.ipreunion.com