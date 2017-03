BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 31 mars 2017



- Ericka Bareigts, ministre de l'Outre-mer, adresse "ses excuses" aux Guyanais

- [AUDIO] Dix enseignements de l'Enquête déplacements Grand Territoire

- Citalis lance la chasse aux fraudeurs

- La Réunion veut le record du monde de la plus longue table de pique-nique

- Ça s'est passé un 31 mars - 2015 - La terre tremble dans l'ouest de La Réunion

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Encore de bonnes averses

Ericka Bareigts, ministre de l'Outre-mer, adresse "ses excuses" aux Guyanais

La ministre de l'Outre-mer Ericka Bareigts a présenté ses "excuses" jeudi à Cayenne au "peuple guyanais" pour des années de sous-investissement de Paris en Guyane, qui ont conduit ce territoire à plus de dix jours de conflit social.

[AUDIO] Dix enseignements de l'Enquête déplacements Grand Territoire

Plus de la moitié des déplacements des Réunionnais se font en voiture et un quart à pied, les transports collectifs et le vélo restant largement à la traîne. Ces enseignements sont tirés de l'enquête "Déplacements Grand Territoire". Après de premiers résultats dévoilés en décembre 2016, le Syndicat mixte de transport de la Réunion (SMTR) publie de nouvelles données, ce jeudi 30 mars. Décryptage avec Alix Galbois, président du SMTR.

Citalis lance la chasse aux fraudeurs

Une vaste opération anti-fraude était organisée sur le réseau Citalis, ce jeudi 30 mars 2017. Contrôleurs, médiateurs et policiers, au total, une soixantaine de personnes étaient mobilisés pour faire la chasse aux fraudeurs sur le réseau Citalis. En plus des contrôles habituels, ces opérations "inter-réseaux" devraient être mises en place tous les mois, sur les différents réseaux de l'île. Chaque année, Estival, Citalis, Kar'Ouest, Alternéo, Car Sud et Car Jaune estiment que 3 millions d'euros leurs passent sous le nez, à cause de la fraude.

La Réunion veut le record du monde de la plus longue table de pique-nique

C'est un défi d'un genre un peu particulier que les Brasseries de Bourbon et la Dodo, leur marque de bière emblématique, vont tenter de relever ce dimanche 2 avril 2017. Il s'agira de battre le record du monde de la plus longue table de pique-nique et d'inscrire ainsi La Réunion dans le Guinness book of Records qui a spécialement délégué un juge sur place pour homologuer un éventuel record

Ça s'est passé un 31 mars - 2015 - La terre tremble dans l'ouest de La Réunion

31 mars 2015 - Un séisme de magnitude 3,25 sur l'échelle de Richter se prodiuit à 21h06 au large du Port. Une secousse est ressentie dans l'Ouest de l'île, notamment à Saint-Gilles, Piton Saint-Leu ou encore Trois-Bassins.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Encore de bonnes averses

"Encore de bonnes averses", s'exclame, un tantinet désabusé, Météo France à propos de la journée de ce vendredi 31 mars 2017