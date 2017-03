Football, handball, cyclisme, surf... Voici les principaux évènements sportifs de ce week-end (Photo d'illustration)

Football, handball, cyclisme, surf... Voici les principaux évènements sportifs de ce week-end (Photo d'illustration)

Football : 24ème journée de D1R

La 24ème journée de D1R aura lieu ce week end selon le programme suivant:

Samedi 20h00

JS Piton St-Leu - Jeanne d’Arc au stade Brabant

RC St-Benoît - US Ste-Marie au stade Allane

Dimanche 16h00

JS St-Pierroise - St-Louisienne au stade Volnay

St-Pauloise FC - AS Marsouins au stade Bénard

AJ Petite-Ile - St-Denis FC au stade Folio

SDEFA - AS Excelsior au stade de l’Est

AS Ste-Suzanne - La Capricorne au stade Repiquet

Handball : 20ème journée de championnat masculin

La 20ème journée de championnat D1 aura lieu ce vendredi soir à 21h15. Sans enjeu particulier mais avec les prochaines demi-finales en tête, le Tampon (2ème) accueillera Chateau Morange (3ème) pour une répétition générale. On suivra aussi de près St Pierre et St Gilles, tous deux à la lutte pour la 4ème place.

ASHB Tamponnais – Chateau-Morange au gymnase du 14ème km

JSB - ASC Saint-Gilles-les-Hauts au gymnase des Marsouins

Case Cressonière - Saint-Pierre HBC au gymnase Michel Debré

Joinville - Le Port HBC au gymnase de Champ Fleuri

HBC Bois-de-Nèfles - JS Panonnaise au gymnase de Saint-Paul

HBC Possession - JS Saline au gymnase Narcisse

Handball : 17ème journée de championnat féminin

La 17ème journée de championnat D1 féminin aura lieu ce samedi soir à 19h30. St Denis (1er du classement) rencontrera la JSB (2ème) et le Tampon (3ème) affrontera la Cressonnière (4ème) donc forcément, les play off seront dans toutes les têtes. La Cressonnière aura plus de pression que les autres pour tenter de sauver sa 4ème place, convoitée par St Joseph à seulement 2 points.

JSB – St Denis au gymnase des Marsouins

Tampon – Case Cressonnière au gymnase du 14ème km

Bois de Nefles – FC Port au gymnase de St Paul

St Louis – Saline au gymnase Schoelcher

Possession – St Joseph au gymnase Narcisse

Basketball : Quarts de finale de la coupe de la Réunion

Ce week-end auront lieu les 1/4 de finale de la Coupe de la Réunion en Séniors, masculins et féminins. Vendredi soir à 20h30 auront lieu les quatre rencontres masculines:

BOA 2 (+14) / TBB 1 au Gymnase de Bois d'Olive)

BCSP 1 / BCD 1 au Gymnase St Paul 4

SPBB 1 / SPBB 2 (+7)

BCD 3 / AIGLONS 1 au Gymnase de Joinville

Puis samedi à 18h30 auront lieu trois rencontres féminines:

CSP / BCD au Gymnase Municipal du Port

BCSL / TBB 1 au Gymnase de Stella

ASPTT (+7) / COM au Gymnase de Domenjod

Escrime : Championnat régional sabre

Le championnat de la Réunion de sabre toutes catégories aura lieu samedi et dimanche au gymnase de la ravine des cafres à Montvert. Samedi sera consacré au championnat par équipes à partir de 14h00. Dimanche, le championnat individuel débutera à 9h00 pour les M17 et vétérans, 10h00 pour les M9 et M11, 11h00 pour les M14 et M20, midi pour les séniors.

VTT : VéloRun Festival

Le Cyclo Club de Trois Bassins organise le Vélorun Festival ce week end au gite des Tamarins sur la commune de Trois Bassins dans le secteur du Maido. Plusieurs courses seront au programme dimanche à 7h00 avec des distances adaptées selon le niveau de chacun et les catégories d'âges. Les parcours proposés: 20km en mode rando familiale, 35km pour les cadets et juniors, 65km pour les sportifs et 95km pour les experts. Et pendant ce temps, une boucle de 1km sera proposée aux marmailles à partir de 4 ans.

BMX : 3ème coupe régionale

La 3ème manche finale de la coupe régionale aura lieu ce dimanche sur la piste de Champ Fleuri, organisée par le CSSD Bicross. La journée débutera par les essais à 8h00, puis les manches qualificatives à partir de 9h00. Les demi-finales et finales auront lieu à partir de 13h00.

Cyclisme : Contre la montre individuel de la Possession

Le VCO organise un contre la montre individuel ce dimanche à la Possession. Le départ se fera face à la piscine et l'arrivée sera jugée au collège Jean Albany. Les coureurs auront à parcourir 6,3km dont plus de la moitié se fera en ligne droite pour rejoindre la rivière des galets. Dans la seconde partie du parcours, ils devront composer avec des relances et des montées pour rallier l'arrivée. Le premier départ est programmé pour 14h00.

Course à pied : 10km de Saint Paul

Les rues de Saint Paul seront le théâtre samedi soir du championnat régional des 10km sur route organisé par l'ACSP. L'évènement se déroulera en deux temps cette année avec la course des licenciés à 18h30 (où les vainqueurs hommes et dames seront déclarés champions régionaux) et une course open à 20h00. Le parcours se composera de deux boucles de 5km avec départ et arrivée place du marché forain.

Duathlon : Sprint Bras Panon – Salazie

Le club de triathlon de Bras Panon organise son traditionnel sprint entre Bras Panon et Salazie ce dimanche, support du championat régional de la spécialité. Les athlètes s'élanceront à 7h00 pour 5km de course à pied, puis 25km de vélo en direction du cirque où il effectueront ensuite une seconde course à pied au niveau de Mare à Citron. Parmi les favoris sur ce championnat régional, on pourra compter sur Anthony Celeste (TCSD) tenant du titre en Sénior, Fabien Celeste (TCSA) néo Sénior, qui s'est spécialement préparé pour ce rendez-vous, Adrien Hochedé (ORT) et Sébastien Macé (CAC). La course sera également animée par Anthony Landreau, vice-champion de France militaire actuellement à La Réunion.

Moto : Course de côte à Trois Bassins

Le Team 974 deux zéro organise ce dimanche la 1ère course de côte de la saison sur le chemin Armanet de la commune de Trois Bassins. Les contrôles techniques se dérouleront le samedi, la veille, sur le terrain de foot de 14h à 18h00. Dimanche, les pilotes sont conviés à 9h00 pour affronter les 5km et 200m de dénivelé positif du parcours. La journée débutera par les essais, puis la 1ère manche à 11h00, la seconde à 13h00 et la 3ème à 14h00.

Auto : 2ème rallye régional Denis Hoarau

L'ASA Bourbon organise le rallye Denis Hoarau ce samedi à Sainte Suzanne. Deux spéciales sont au programme, Victor Bellier et Bassin Boeuf, à parcourir trois fois chacune pour un total de 39,9km. Le départ du rallye se fera à 13h00 sur le site du marché forain de Sainte Suzanne, où sera également jugée l'arrivée. La première voiture s'élancera à 13h30 sur la première spéciale "Victor Bellier".

Natation : Nuit de l'eau

Ce samedi, le club de Natation Saint Denis organise sa 10ème édition de la nuit de l'eau de 18h à 22h, à la piscine du Chaudron. Au programme, des demonstrations de natation (course) et natation synchronisée, des séances d'aquaforme et aquabike, des initiations à la natation et au waterpolo, des animations et jeux autour du thème de l'eau.

La nuit de l’eau est ouverte à tous, au prix d’un euro. Les fonds récoltés seront reversés à l’UNICEF afin de financer des programmes visant à venir en aide aux enfants défavorisés. Cette année, les bénéfices aideront les populations d’Haïti.

Karaté : Championnat Inter Disciplines sur Ring

La ligue organise le premier Championnat Inter Disciplines sur Ring (avec coups de coudes et genoux au corps) ce dimanche à Flacourt. Ce championnat sera un qualificatif pour les Championnats de France fin mai. Toutes les disciplines de la FFKaraté sont invitées, dans leurs tenues.

Badminton : Championnat régional sénior

Le club de Saint-André en partenariat avec la LNBR organise le championnat de la Réunion Senior 2017 samedi et dimanche , au gymnase Michel Debré. La compétition est ouverte aux Minimes, Cadets, Juniors , Senior et Vétérans. Les tableaux ouverts sont les simples hommes et dames, doubles hommes et dames et doubles mixtes. Les rencontres débuteront samedi à 11h30 puis dimanche à 8h30.

Escalade : Championnat de France de vitesse

Six Réunionnais défendront les couleurs de leur île lors des Championnats de France de Vitesse jeunes qui se dérouleront ce week end à Saint Etienne: Elma FLEURET (7alouest) championne du Monde cadette, Iliann CHERIF (club Austral Roc) champion de France minime, Lucas TECHER (Est’kalad club) champion de France cadet, Lucile SAUREL (Austral Roc) vice-championne de France cadette, Fanny TECHER (Est’kalad club) et Solène MOREAU (Austral Roc).

Kayak: 1er open de kayak extrême

Le Canoe Kayak Club Bénédictin organise le 1er open de la Réunion de kayak extrême ce dimanche au bassin la Paix de la rivière des roches de Saint Benoit.

Surf : 2ème manche du World Tour

Johanne Defay et Jérémy Florès sont en lice à Margaret River, sur la côte ouest australienne, pour la seconde manche du World Tour. Johanne Defay a passé les 3 premiers tours et retrouvera demain l'Hawaiienne Malia Manuel au 4ème tour pour une place en quart de finale, ce qui constituerait son meilleur résultats ici. De son côté, Jérémy Florès n'a surfé que le 1er tour qu'il a remporté mercredi et devrait être à nouveau au programme de ce samedi; il retrouvera l'ancien champion du Monde Joel Parkinson, directement au round 3.

Karaté : Championnat de France kata

Le Championnat de France Kata se déroulera ce week end à Reims. Ils seront 13 participants en individuel et 2 équipes pour représenter la Réunion.

Minimes : FONTAINE Gabrielle (SKC Carpin) et JARNAC Chloé (KC Ste Suzanne)

Cadettes : ZITAMBI Ludivine (KC Ste Suzanne) et MOUNICHY Anjali (KC Ste Suzanne)

Juniors : TAILY Helvetia (SKC Carpin) et DENIS Sarah (SKC Carpin)

Minimes : SINAZIE-MODELY Mathéo (Daishin Dojo) et MAILLOT Noah Mahé (Shoto Bois de nèfles)

Cadets : FONTAINE Ken (SKC Carpin) et LAOU HINE Quentin (Shoto Bois de Nèfles)

Juniors : DALLEAU Jean Quentin (SKC Carpin)

Seniors : TSE HAI SHING Stevie (Foyer de Joinville) et DEHAL Laurent (SKC Carpin)

Equipes Cadettes-Juniors : SKC Carpin ( TAILY Helvetia – FONTAINE Gabrielle – DENIS Sarah )

Equipes Cadets-Juniors : SKC Carpin ( FONTAINE Ken – DALLEAU Jean Quentin – FENOUILLAS Pierryl )