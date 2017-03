"Encore de bonnes averses", s'exclame, un tantinet désabusé, Météo France à propos de la journée de ce vendredi 31 mars 2017. Les prévisions, courtes mais percutantes, des météorologues sont juste en dessous

Le matin, des entrées maritimes intéressent l'Est de l'île, le volcan et Salazie devraient être concernés par cette grisaille. A l'ouest, Mafate et Cilaos inclus, le temps est clément. L'après-midi, la tendance s'inverse, le littoral Est retrouve le soleil, tandis que sur l'ouest de bonnes averses sont attendues.



Le vent de Nord-Est est modéré entre le Port et la grande Chaloupe ainsi que sur le flanc Est du volcan, régime de brises ailleurs. La mer belle à peu agitée.