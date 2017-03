C'est un défi d'un genre un peu particulier que les Brasseries de Bourbon et la Dodo, leur marque de bière emblématique, vont tenter de relever ce dimanche 2 avril 2017. Il s'agira de battre le record du monde de la plus longue table de pique-nique et d'inscrire ainsi La Réunion dans le Guinness book of Records qui a spécialement délégué un juge sur place pour homologuer un éventuel record (Photo d'illustration)

C'est un défi d'un genre un peu particulier que les Brasseries de Bourbon et la Dodo, leur marque de bière emblématique, vont tenter de relever ce dimanche 2 avril 2017. Il s'agira de battre le record du monde de la plus longue table de pique-nique et d'inscrire ainsi La Réunion dans le Guinness book of Records qui a spécialement délégué un juge sur place pour homologuer un éventuel record (Photo d'illustration)

Pour entrer dans le livre des records La Réunion devra faire mieux que les Etats-Unis qui détiennent le précédent record homologué à 247,10 mètres depuis le 24 septembre 2016.

"Pour battre le record, la Dodo a besoin de tous les Réunionnais. Que serait une table de Pic-Nic de 300m sans des centaines de personnes attablées autour de kari et de rougails différents pour représenter la diversité de la tradition du pique-nique ?" lance les Brasseries de Bourbon dans un communiqué.

Les pique-niqueurs sont invités à venir avec leur tan piknik habituelle (repas, boissons et vaisselle). "1 300 personnes se sont déjà inscrites sur le site www.ladodo.com pour s’asseoir à la table du record mais compte tenu de la fermeture de la route du littoral ce dimanche jusqu’à 13h, nombreux sont ceux qui pourraient être démotivés. La Dodo a besoin de chacun de nous pour homologuer le record" écrivent les Brasseries de Bourbon dans leur communiqué.

À noter qu'à l'issue du pique-nique un nettoyage complet de la plage est prévu afin de ne pas porter atteinte à l'environnement.

Plus de renseignement sur le site le site www.ladodo.com

