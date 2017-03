Plus de la moitié des déplacements des Réunionnais se font en voiture et un quart à pied, les transports collectifs et le vélo restant largement à la traîne. Ces enseignements sont tirés de l'enquête "Déplacements Grand Territoire". Après de premiers résultats dévoilés en décembre 2016, le Syndicat mixte de transport de la Réunion (SMTR) publie de nouvelles données, ce jeudi 30 mars. Décryptage avec Alix Galbois, président du SMTR.

Plus de la moitié des déplacements des Réunionnais se font en voiture et un quart à pied, les transports collectifs et le vélo restant largement à la traîne. Ces enseignements sont tirés de l'enquête "Déplacements Grand Territoire". Après de premiers résultats dévoilés en décembre 2016, le Syndicat mixte de transport de la Réunion (SMTR) publie de nouvelles données, ce jeudi 30 mars. Décryptage avec Alix Galbois, président du SMTR.

1. 22 minutes de trajet en moyenne, environ 3 fois par jour

2,5 millions de déplacements quotidiens sont recensés à La Réunion. Chaque jour, un créole se déplace en moyenne 3,35 fois, pour des trajets le plus souvent courts. En effet, un déplacement dure en moyenne 22 minutes, pour 6,7 km parcourus. La majorité des déplacements est réalisée entre 7h et 8h et entre 15h et 17h30.

Devant le travail, les loisirs et les visites motivent près d'un tiers des déplacements. Viennent ensuite l'accompagnement d'un tiers (20%), le travail (19%), les études (16%) et enfin les achats (15%). Ainsi, près de 490 000 déplacements par jour sont liés aux activités professionnelles et 408 000 aux études ou à l'école.

2. Les Réunionnais préfèrent la voiture, même pour les courtes distances

Près de 1,7 million de déplacements par jour se font en voiture, en tant que conducteur ou passager, soit 65% de l’ensemble des flux. Les autres modes de transports motorisés sont à la traîne, avec 7% pur les transports collectifs urbains, interurbains ou scolaires, 1% pour les deux roues motorisés, La voiture est utilisée même pour de courtes distances : plus de 39% des trajets font moins de 3 km et plus de 12% font moins d’1 km. Les Réunionnais prennent la voiture pour les loisirs / visites (28%), pour accompagner quelqu'un (24%), aller au travail (23%), faire des achats (16%) ou enfin aller à la fac ou à l'école (9%).

En revanche, le taux de motorisation moyen est de 1,08 voiture par ménage, alors que la moyenne des autres Enquêtes Déplacements Grand Territoire à l'échelle nationale est de 1,26. Par railleurs, près de 7 personnes sur 10 de 18 ans et plus possèdent le permis de conduire.

3. Un déplacement sur quatre se fait à pied, surtout pour les loisirs

Plus de 630 000 déplacements se font à pied chaque jour. Les Réunionnais marchent surtout pour se balader, puisque les loisirs et les visites représentent 37% des déplacements à pied. 23% des marcheurs sont des élèves qui rejoignent leur établissement scolaire ou universitaire à pied. Viennent ensuite l'accompagnement (16%), les achats (14%) et enfin, le travail, bon dernier (10%). Environ 1,1 km en moyenne, pour une durée de 16 minutes en moyenne.

4. Seulement 9% des Réunionnais prennent les transports en commun pour aller travailler

Les transports collectifs ne représentent que 190 000 déplacements par jour, soit 7 %. Ce sont surtout les étudiants et les scolaires qui prennent le bus : 58% des déplacements en transports collectifs sont réalisés pour les études et l'école. En revanche, seuls 9% des Réunionnais prennent le bus pour aller travailler. C'est moins que pour les loisirs et les visites, qui représentent 22% des déplacements en bus, mais autant que pour les achats. La voiture est le mode le plus utilisé pour se rendre au travail

5. Les Réunionnais ont des vélos...mais ils ne se déplacent pratiquement pas avec

Alors que près des deux tiers des ménages possèdent un vélo, seul 1,3% des déplacements se fait en pédalant, soit un peu plus de 32 000 déplacements effectués à vélo quotidiennement. La moitié des déplacements à vélo se font pour les loisirs, un quart tout de même pour les trajets domicile-travail, 10% pour rejoindre l'école ou l'université ou encore pour faire ses courses. "Le vélo est le parent pauvre, juge Alix Galbois. Un tiers des déplacements à vélo see TCO, nous allons mettre en place dans le courant de cette année une étude de faite et peut-être une mise à disposition de vélos pour tester".

6. Les femmes marchent plus que les hommes

Les hommes effectuent 68% de leurs déplacements en voiture et se déplacent plus pour le travail (23%), alors que les femmes utilisent plus les transports en commun (8,1%) et marchent un peu plus (26%).

7. Entre 18 et 65 ans, trois quarts des déplacements se font en voiture

Les trois quarts des déplacements des 18-65 ans sont effectués en voiture. Les 11-18 ans se déplacent majoritairement à pied (40%) et en transports collectifs (25%).

==> Les plus de 65 ans se déplacent à 59% pour des loisirs et des visites. C’est aussi le premier motif de déplacements

(30%) des 18-65 ans, à égalité avec le travail et les études (29%).

==> Les moins de 18 ans se déplacent à plus de 50% pour les études et l’école.

8. Les actifs en voiture, les inactifs plus souvent à pied ou à vélo

==> Pour près de 7 déplacements sur 10 chez les actifs la voiture est utilisée contre 6 sur 10 chez les inactifs qui se

déplacent plus particulièrement à pied et à vélo.

==> Les actifs utilisent davantage les transports collectifs.

==> La moitié des déplacements des actifs est consacrée aux loisirs et aux visites (23%), à l’accompagnement (16%) et aux

achats (11%).

9. Les écoliers à pied, les étudiants en bus

40% des scolaires se déplacent à pied (40%) tandis que 44% des étudiants utilisent davantage les transports collectifs.

10: Les personnes en situation de handicap se déplacent 12,7% de moins que les valides, mais ils prennent deux fois plus les transports en commun

Les personnes en situation de handicap effectuent en moyenne 2,97 déplacements par jour, soit 12,7% de moins que les personnes valides. La voiture est le mode de transport le plus utilisé (53,4%) principalement en tant que passager (29,6%). Comme pour les valides, la marche est utilisée pour plus d’un quart des déplacements. En revanche réalisent deux fois plus de trajets en transports en commun que les personnes valides (15,4%).

Une grande enquête pour orienter les politiques publiques en matière de déplacement Pour rappel, cette Enquête Déplacements Grand Territoire a été organisée pour la première fois à la Réunion, du 2 février au 21 juin 2016, dans le but de connaître les pratiques de déplacement des Réunionnais. Pilotée par le SMTR, en partenariat avec l’Etat, la Région, le Département, la CINOR, le TCO, la CIVIS, la CASUD, la CIREST, et avec le soutien financier de l’Etat et de l’Europe grâce aux fonds FEDER, elle a permis d'interroger plus de 17 000 Réunionnais, dont 412 personnes en situation de handicap.

ch/www.ipreunion.com