Voici les titres développés ce samedi :



- [EDITO] Bienvenue à La Réunion, cher Monsieur Hamon (si les alarmes ne se sont pas déclenchées à Orly...)

- 181 véhicules et 137 personnes fouillés cette nuit à la Grande Chaloupe

- Le tailleur des costumes sur mesure de François Fillon... vit à La Réunion !

- 2e Salon du bébé et de la petite enfance : parents et enfants invités à s'amuser

- Ca s'est passé un 1er avril - 2004 - Nassimah Dindar est la première femme élue présidente du conseil général

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil !

Le candidat PS arrive ce matin - Bienvenue à La Réunion, cher Monsieur Hamon (si les alarmes ne se sont pas déclenchées à Orly...)

Cher Monsieur Hamon, vous arrivez à La Réunion ce samedi matin 1er avril 2017 pour y faire campagne pendant quelques heures. Ce n'est pas un poisson d'avril, nous a-t-on assuré dans votre entourage.

181 véhicules et 137 personnes fouillés cette nuit à la Grande Chaloupe

Ce samedi 1er avril, une vaste opération coordonnée par les douanes et la gendarmerie a été menée à la Grande Chaloupe. 181 véhicules ainsi que 137 personnes ont été fouillés. En plus d'une cinquantaine de gendarmes, des militaires soutenus par une équipe cynophile et un hélicoptère, six douaniers et un chien étaient également présents. Bilan : six transports d'armes, onze détentions de produits stupéfiants.

Interview exclusive d'un homme de l'ombre - Le tailleur des costumes sur mesure de François Fillon... vit à La Réunion !

Après avoir eu vent de quelques rumeurs et au terme de longues investigations, Imaz Press a retrouvé le tailleur de François Fillon... à La Réunion. L'homme de l'ombre, à l'aiguille habile et pour qui l'amitié est une valeur incommensurable. Après avoir travaillé quelques temps à la maison Arnys, l'artisan - qui préfère témoigner sous couvert d'anonymat - a décidé de se reposer quelques temps au soleil.

Halle des Manifestations de la ville du Port - 2e Salon du bébé et de la petite enfance : parents et enfants invités à s'amuser

La Halle des Manifestations du Port accueille le deuxième Salon du bébé et de la petite enfance du 6 au 9 avril 2017. Au tarif unique de deux euros, parents et enfants sont invités à parcourir les 2500 mètres carrés dédiés aux nouveaux-nés, occupés par 80 stands ainsi qu'un immense espace de jeux. Et pour cause, le thème adopté cette année sera "les parents s'amusent".

Ca s'est passé un 1er avril - 2004 - Nassimah Dindar est la première femme élue présidente du conseil général

C'est une première. Le 1er avril 2004, Nassimah Dindar, alors conseillère générale, UMP Nassimah Dindar, est élue présidente du conseil régional, par 30 voix contre 19 (11 au communiste Éric Fruteau, 8 au socialiste Patrick Lebreton). Elle remplace le président sortant Jean-luc Poudroux (UMP) qui n'était pas candidat à sa succession. Nassimah Dindar devenait la première femme à présider le conseil général de La Réunion.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil !

Alors que la pluie s'abat sur plusieurs régions de l'île depuis quelques jours, le soleil revient en force avec de nombreuses éclaircies visibles ce samedi 1er avril 2017. Si quelques nuages s'installent sur les hauteurs, le soleil reste majoritaire. Les températures varient entre 17 et 30 degrés.