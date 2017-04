Du samedi 1er au vendredi 7 avril, l'agence française de développement (AFD) organise une mission spéciale : une délégation sri-lankaise se rend à La Réunion, conduite par le Secretary du ministère du plan et des affaires économiques. Les quatre domaines d'intérêt étudiés seront la gestion de l'eau et l'assainissement liquide, l'énergie, la gouvernance urbaine et l'économie maritime.

Du samedi 1er au vendredi 7 avril, l'agence française de développement (AFD) organise une mission spéciale : une délégation sri-lankaise se rend à La Réunion, conduite par le Secretary du ministère du plan et des affaires économiques. Les quatre domaines d'intérêt étudiés seront la gestion de l'eau et l'assainissement liquide, l'énergie, la gouvernance urbaine et l'économie maritime.

Composée de 6 hauts-fonctionnaires et chefs d’entreprises publiques, la délégation rencontrera plus d’une trentaine de structures sur cinq jours, dont plusieurs collectivités territoriales, établissements publics et entreprises. Insularité, climat, géographie, les deux îles ont des problématiques communes pour lesquelles les solutions développées à La Réunion seront valorisées. Organisée par l’AFD, cette mission de diplomatie économique vise à faire rayonner l’expertise française dans le bassin régional de La Réunion.