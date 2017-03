La Halle des Manifestations du Port accueille le deuxième Salon du bébé et de la petite enfance du 6 au 9 avril 2017. Au tarif unique de deux euros, parents et enfants sont invités à parcourir les 2500 mètres carrés dédiés aux nouveaux-nés, occupés par 80 stands ainsi qu'un immense espace de jeux. Et pour cause, le thème adopté cette année sera "les parents s'amusent".

Etant le premier évènement depuis que la Halle des Manifestations a été vandalisée en janvier dernier, le deuxième Salon du bébé et de la petite enfance marque le lancement de la nouvelle année pour la structure. La directrice, Karine Infante, assure que la zone d'expostion "est totalement opérationnelle".

Afin de mettre en avant les plus jeunes, plusieurs enseignes, professionnels médicaux et associations, tiendront des conférences sur les droits des enfants, le désir de procréation, ou encore sur la fécondation in vitro (FIV).

En marge des 80 exposants, des animations seront assurées durant toute la durée du salon, en présence notamment de Marie-Alice Sinaman, marraine de l'évènement, ou encore Nicole Dambreville. Cette dernière, accompagnée de Sébastien Payet, animera une séance de danse et de chant prénatal pour les futures mamans, ainsi que "Nicole des fans".

Sensibilisation, information sur le projet bébé ou la parentalité seront au rendez-vous, le tout accompagné d'ateliers autour de bébé. Plusieurs espaces ont été aménagés pour l'allaitement et le repos des femmes enceintes.

Pour rappel, près de 15 000 personnes ont visité la première édition du Salon du bébé, ce qui a valu à cette nouvelle échance d'être rallongée d'une journée supplémentaire.

L'intégralité du programme est à retrouver sur la page Facebook de "La Halle des Manifestations" du Port.

jm/www.ipreunion.com