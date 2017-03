Après avoir eu vent de quelques rumeurs et au terme de longues investigations, Imaz Press a retrouvé le tailleur de François Fillon... à La Réunion. L'homme de l'ombre, à l'aiguille habile et pour qui l'amitié est une valeur incommensurable. Après avoir travaillé quelques temps à la maison Arnys, l'artisan - qui préfère témoigner sous couvert d'anonymat - a décidé de se reposer quelques temps au soleil.

Après avoir travaillé à Arnys, vous habitez maintenant à La Réunion. Pour des vacances bien méritées, après avoir travaillé sur les fameux costumes de Monsieur Fillon ?

Oui, mes dernières commandes m’ont pris beaucoup de temps. J’ai travaillé jour et nuit sur deux costumes… que dis-je, deux œuvres d’art. J’ai eu l’occasion de les admirer de près, lors de la dernière visite de François Fillon sur l’île. Une merveille !

Deux costumes sur mesure à 13 000 euros, ce n’est pas un peu excessif ?

Seuls ceux qui n’ont jamais porté un de mes costumes peuvent trouver ce tarif excessif. Plus qu’un habit, je fabrique de la confiance et de l’assurance en tissu. Outre les matières extrêmement confortables, je travaille des mois sur la meilleure coupe, de manière à ce qu’elle soit la plus seyante possible pour mes clients. La mesure a un prix, mais regarde t-on vraiment le prix lorsqu’on veut quelque chose d’authentique ?

Certains ne partagent pas cet avis.

Bon, il faut bien que je gagne ma croûte, moi aussi. Vous savez, je suis le concepteur, mais j’ai des gens sous mes ordres, et il faut bien payer leurs heures supplémentaires.

Vous habitez à La Réunion depuis déjà quelques temps. Avez-vous déjà eu l’occasion de proposer vos services à des personnalités locales ?

Bien sûr, j’ai été sollicité à plusieurs reprises.

De qui s’agit t-il ?

Oh, je préfère ne pas citer de noms, vous savez. Question de principe. J’avais des doutes sur la loyauté d’une des connaissances de Monsieur Fillon… Car je tiens à insister sur l’attachement que j’accorde à l’amitié et la fidélité. Mais, finalement, il a su me convaincre.

Pour certains nouveaux clients, j’ai par contre été dans l’obligation de commander davantage de tissu. Forcément, ça augmente un peu les prix.

Des amis de François Fillon vous ont-il recontacté ces derniers temps ?

Je ne dévoilerai pas le contenu de mon carnet de commandes ! Mais bon, vous savez, l'amitié, ça va, ça vient... Dans le cas de Monsieur Fillon, la tendance évolue en fonction des sondages.

Monsieur Hamon arrive aujourd'hui à La Réunion, avez-vous eu l'occasion d'observer ses costumes ?

Bien sûr, c'est la première chose que je regarde chez un homme politique. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais croyez-moi, ce dicton n'a pas lieu d'être dans une société aussi dominée par les apparences que la nôtre. En ce qui concerne l'accoutrement de Benoît Hamon, je reste perplexe. Sa veste est sans nul doute de la même matière qu'une cotte de mailles, car avec autant de coups de poignards dans le dos, sa solidité est fascinante. Si vous avez l'adresse de son tailleur, ça m'intéresse...