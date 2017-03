Cher Monsieur Hamon, vous arrivez à La Réunion ce samedi matin 1er avril 2017 pour y faire campagne pendant quelques heures. Ce n'est pas un poisson d'avril, nous a-t-on assuré dans votre entourage.

Cher Monsieur Hamon, vous arrivez à La Réunion ce samedi matin 1er avril 2017 pour y faire campagne pendant quelques heures. Ce n'est pas un poisson d'avril, nous a-t-on assuré dans votre entourage.

Vous arrivez donc ce samedi matin. C'est du moins ce qui est prévu. Il reste à savoir si vous avez pu franchir sans encombre les portiques de sécurité de l'aéroport d'Orly.

Opération pour le moins périlleuse en ce qui concerne. Car avec tous les couteaux, haches et sabres à cannes plantés dans votre dos par vos ex ami(e)s, cher Monsieur Hamon, vous avez dû déclencher toutes les alarmes de l'aérogare parisien et affoler les militaires de l'opération Sentinelle.

Mais peut-être avez vous placé tous ces couteaux, haches et sabres à cannes dans vos valises en soute. Il reste alors à savoir, cher Monsieur Hamon, si vous n'avez pas été refoulé par la compagnie aérienne pour trop lourde surcharge de bagages

Donc, cher Monsieur Hamon, si vous arrivez bien ce samedi matin à La Réunion, vous aurez une tâche capitale à accomplir : celle de vous faire connaître du grand public ici à La Réunion.

Ce que, cher Monsieur Hamon, les personnes interrogées ce vendredi matin dans le carré piéton de Saint-Denis ont toutes eu la même réponse : "Hamon ? Connaît pas !".

Ces personnes, cher Monsieur Hamon, ont ajouté qu'elles ne connaissaient pas votre programme et que de toute façon elles n'attendaient rien de vous.

La prise en charge des frais de déplacement des élèves fonctionnaires affectés en métropole, les 2,5 milliards d’euros sur cinq ans que vous promettez de débloquer en faveur de "l’égalité réelle" dans les Outre-Mer, le revenu universel. Tout cela, cher Monsieur Hamon, n'a guère retenu l'attention des personnes questionnées.

Sans doute, cher Monsieur Hamon, parce que vous n'expliquez pas clairement comment vous comptez financer et appliquer tout cela.

Sans doute aussi, cher Monsieur Hamon, parce que les Réunionnais ont appris à se méfier des promesses.

On leur en a tellement fait.

En 2012 notamment, lorsque le candidat François Hollande – PS comme vous -, est venu leur dire qu'il allait prioritairement s'attacher à combattre le mal développement, la crise sociale, le chômage.

Cinq ans après, cher Monsieur Hamon, même si des avancées ont été réalisées, le taux de sans emploi ou de la grande misère n'ont quasiment pas évolué. Et 42% de la population continue de vivre en dessous du seuil de pauvreté.

Dès lors vous comprendrez, cher Monsieur Hamon, que les Réunionnais se méfient, qu'ils n'aient pas envie de vous faire confiance à vous qui êtes issu du même parti (où de ce qu'il en reste) du candidat Hollande devenu le président Hollande. Celui là même qui leur avait tant promis.

Vous comprendrez aussi, cher Monsieur Hamon, que les Réunionnais se méfient d'autant plus qu'au sein même de votre parti (où de ce qu'il en reste) ici même à La Réunion, des Éléphants péi ne vous pensent pas en mesure de prendre les rênes de la France.

À l'exception, notable, du député Patrick Lebreton - qui vous reçoit à Saint-Joseph -, et de la ministre Ericka Bareigts - qui s'est illustrée de belle façon en Guyane -, ces maires, députés et sénateurs, cher Monsieur Hamon, ont décidé d'accorder leur confiance à Emmanuel Macron.

Ce qui a peut-être provoqué la manifestation d'une certaine justice aussi immanente que perverse. Car si les personnes interrogées ne vous connaissent pas, cher Monsieur Hamon, elles ne connaissaient pas plus Emmanuel Macron. Par contre, ces personnes là citent spontanément François Fillon et Marine Le Pen…

Bienvenue à La Réunion, cher Monsieur Hamon, vous avez quelques heures pour vous faire connaître des Réunionnais et pour leur faire changer d'avis …

Mahdia Benhamla/www.ipreunion.com