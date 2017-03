Alors que la pluie s'abat sur plusieurs régions de l'île depuis quelques jours, le soleil revient en force avec de nombreuses éclaircies visibles ce samedi 1er avril 2017. Si quelques nuages s'installent sur les hauteurs, le soleil reste majoritaire. Les températures varient entre 17 et 30 degrés. Ci-après, le bulletin complet de Météo France.

Alors que la pluie s'abat sur plusieurs régions de l'île depuis quelques jours, le soleil revient en force avec de nombreuses éclaircies visibles ce samedi 1er avril 2017. Si quelques nuages s'installent sur les hauteurs, le soleil reste majoritaire. Les températures varient entre 17 et 30 degrés. Ci-après, le bulletin complet de Météo France.

La côte Est se débarrasse assez rapidement des désagréments du petit matin (faibles averses et nuages) et un ciel avec de nombreuses éclaircies prend le relais. Dans l'ouest et le sud, il fait beau, tout comme les zones de montagne.



L'après-midi, quelques nuages s'installent sur les hauteurs mais les plus hauts sommets gardent la tête au soleil.



Sur les zones littorales, les performances du soleil sont atténuées par des débordements nuageux, mais la chaleur reste de mise.



Le vent de Nord-Est souffle jusqu'à Cambaie et vers Saint-Philippe en matinée : les rafales restent malgré tout modestes (autour de 45 km/h). Ailleurs les brises marines sont présentes en journée.



Côté mer : majoritairement belle, la mer est agitée dans les zones maritimes ventées.