Ce samedi 1er avril, une vaste opération coordonnée par les douanes et la gendarmerie a été menée à la Grande Chaloupe. 181 véhicules ainsi que 137 personnes ont été fouillés. En plus d'une cinquantaine de gendarmes, des militaires soutenus par une équipe cynophile et un hélicoptère, six douaniers et un chien étaient également présents. Bilan : six transports d'armes, onze détentions de produits stupéfiants.

C'est sur réquisition du procureur de Saint-Denis qu'une opération coordonnée de lutte anti-délinquance a été conduite sur la RN1, à la Grande Chaloupe entre minuit et deux heures ce samedi. Préalablement, les équipes du centre régional de gestion du trafic ont mis en place une déviation spéciale des flux routiers. L'objectif : contrôler les véhicules et leurs occupants afin de déceler des possibles auteurs de vols et cambriolages ou des détenteurs et consommateurs de substances illicites.

Une cinquantaine de gendarmes, des militaires soutenus par une équipe cynphile, un hélicopète ainsi que six douaniers et un chien ont été engégs sur ce dispositif d'envergure. Au terme de la fouille de 181 véhicule et 137 personnes, onze détentions de produits stupéfiants ainsi que six transports d'armes (blanches, poing US) ont été relevées. Parmi les autres infractions : trois alcoolémies (2 délits et 1 contravention), une conduite sous stupéfiants, deux défauts de permis de conduire, un défaut d'assurance, un non-port de ceinture de sécurité ainsi que deux non-justifications de documents relatifs à la conduite du véhicule.