Bonjour, voici les titres développés ce dimanche :



- En Norvège, les surfeurs plongent dans une eau à 5 degrés

- La route du Littoral totalement fermée entre 6h30 et 13h30 ce dimanche

- 95 enfants naissent autistes à La Réunion chaque année

- "Food Garden" : quand la rue offre des saveurs

- Ça s'est passé un 2 avril 2005 : le pape Jean-Paul II décède, à Rome

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : plein soleil ce dimanche

En Norvège, les surfeurs plongent dans une eau à 5 degrés

De l'eau à 5 degrés et un paysage à couper le souffle : en Norvège, une poignée de surfeurs n'hésite à braver les éléments pour pratiquer leur passion. Un amour des vagues - mêmes glacées - qui a inspiré Olivier Morin, photographe AFP. Focus sur un diaporama époustouflant.

Dimitri Payet signe (encore) un coup franc imparable

Si l'Olympique de Marseille n'a pas remporté la victoire contre Dijon ce samedi 1er avril 2017, l'équipe s'est illustrée par un superbe coup franc de Dimitri Payet. Spécialiste en la matière, le Réunionnais n'a laissé aucune chance au gardien de l'équipe adverse en envoyant directement le ballon dans ses filets

Le Tampon - Un incendie dévaste le bureau du directeur d'une école primaire

Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 avril 2017, un incendie s'est déclaré dans une école primaire, au Tampon. Les pompiers sont rapidement intervenus. Bilan : le bureau du directeur est dévasté. Les forces de l'ordre se sont également dépêchées sur place. Selon la municipalité, la piste criminelle est envisagée.

La route du Littoral totalement fermée entre 6h30 et 13h30 ce dimanche

Ce dimanche 2 avril 2017, la route du Littoral sera complétement fermée de 6h30 à 13h30. Des travaux de purge et de pose de filets doivent se poursuivre, après l'éboulement qui s'est produit au mois de mars. Comme à l'accoutumée, une déviation sera mise en place par la RD41 route de la Montagne.

95 enfants naissent autistes à La Réunion chaque année

On estime à 95 le nombre de naissances avec autisme par an à La Réunion. La journée mondiale de l'autisme, ce dimanche 2 avril 2017, est l'occasion pour l'ARS Océan Indien (ARS OI) de rappeler les actions menées, avec de nombreux acteurs, en faveur des personnes autistes et de leur famille dans le département

"Food Garden" : quand la rue offre des saveurs

Les 6 et 7 avril prochains, la rue de la Compagnie, dans le centre-ville de Saint-Denis, se transforme en restaurant à ciel ouvert. Le deuxième Food Garden, organisé par l'association 21°Sud, regroupe plusieurs restaurateurs de la ville, qui auront pour mission de faire découvrir au public la diversité de la cuisine concoctée à La Réunion.

Ça s'est passé un 2 avril 2005 : le pape Jean-Paul II décède, à Rome

Le samedi 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II a rendu son dernier souffle. Le souverain pontife est décédé à 23 heures de La Réunion (21 heures 37 heure de Paris et de Rome), à l'âge de 84 ans. Elu pape le 16 octobre 1978, Jean-Paul II a été pape pendant 27 ans. L'annonce de sa mort avait provoqué une immense émotion à La Réunion. Jean-Paul II était très populaire dans l'île. Il est le seul pape à être venu à La Réunion, en mai 1989.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : plein soleil ce dimanche

Ce 2 avril 2017 promet d'être un dimanche ensoleillé sur la majorité du département. Si quelques averses pourraient visiter les hauts, elles devraient rester éphémères. Les températures maximales culminent entre 28 et 32 degrés sur le littoral.