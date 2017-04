Le samedi 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II a rendu son dernier souffle. Le souverain pontife est décédé à 23 heures de La Réunion (21 heures 37 heure de Paris et de Rome), à l'âge de 84 ans. Elu pape le 16 octobre 1978, Jean-Paul II a été pape pendant 27 ans. L'annonce de sa mort avait provoqué une immense émotion à La Réunion. Jean-Paul II était très populaire dans l'île. Il est le seul pape à être venu à La Réunion, en mai 1989.

Chef de file d'un milliard de Catholiques, Jean-Paul II avait été élu pape à l'âge de 58 ans. Il avait succédé à Jean Paul Ier, pape éphémère décédé après 33 jours de pontificat, devenant le premier pape polonais. Depuis quatre siècles et demi, il n'y avait eu que des Italiens sur le trône de Pierre.

Né à Wadowice, près de Cracovie (Pologne), le 18 mai 1920, Karol Wojtyla avait été ordonné prêtre en 1946, puis évêque en 1964.

Voyage à La Réunion

Jean Paul II a consacré une grande partie de son pontificat aux voyages apostoliques dans le monde entier, parcourant plus d'un million de kilomètres, soit 29 fois le tour de la Terre. Il a passé un dixième de son temps hors de Rome, et des centaines de millions de personnes se sont déplacées pour le voir personnellement. Son regret sera de n'avoir jamais pu aller en Russie et en Chine. En mai 1989, lors de sa visite sur l'île, il avait déclaré à Saint-Denis : "à La Réunion, vous respirez la religion un peu comme l'île respire la brise de mer pendant le jour et la brise de terre pendant la nuit."

Naguère athlète et grand orateur, sa santé n'avait cessé de décliner lors de la dernière décennie de son pontificat. Victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre à Rome le 13 mai 1981, le pape a été blessé de trois balles par un extrémiste de droite turc, Mehmed Ali Agca. Depuis cette date, il a été hospitalisé à plusieurs reprises, subissant six interventions chirurgicales. Le pape souffrait de la maladie de Parkinson.

Après l'annonce de son décès, de nombreuses messes avaient été célébrées dans les paroisses de La Réunion. En octobre 2013, une relique de Jean-Paul II a été intronisée à Bras-Panon - ce tissu comporte quelques gouttes de sang de l'ancien souverain pontife.

ch/www.ipreunion.com