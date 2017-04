Ce dimanche 2 avril 2017, les effectifs de police de la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion ont fait le bilan des contrôles routiers du week-end. 68 infractions ont été relevées dont 9 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique.

Sur les 21 opérations de sécurisation et de sécurité routières menées au cours du week-end, 17 délits ont été relevées dont 9 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique (taux entre 0,40 mg/L et 1,28 mg/L d'air expiré). Par ailleurs, un défaut d'assurance et sept défauts de permis de conduire ont également été constatées. S'ajoutent à ces délits 51 autres infractions au codes de la route.