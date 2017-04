On estime à 95 le nombre de naissances avec autisme par an à La Réunion. La journée mondiale de l'autisme, ce dimanche 2 avril 2017, est l'occasion pour l'ARS Océan Indien (ARS OI) de rappeler les actions menées, avec de nombreux acteurs, en faveur des personnes autistes et de leur famille dans le département. (photo d'illustration)

On estime à 95 le nombre de naissances avec autisme par an à La Réunion. La journée mondiale de l'autisme, ce dimanche 2 avril 2017, est l'occasion pour l'ARS Océan Indien (ARS OI) de rappeler les actions menées, avec de nombreux acteurs, en faveur des personnes autistes et de leur famille dans le département. (photo d'illustration)

La prévalence estimée pour les troubles envahissants du développement (TED) dont l’autisme est de 6 à 7 pour 1 000 personnes de moins de 20 ans soit environ une naissance sur 150. Ce chiffre porte à 95 le nombre annuel de nouveau-nés avec autisme à la Réunion.

Un plan d’actions régional

Dans le cadre du 3ème Plan Autisme 2013-2017, l’Agence a adopté un plan d’actions régional Autisme pour La Réunion et pour Mayotte en septembre 2014, à l’issue d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Ainsi, plusieurs actions ont été menées dans le but d’apporter des réponses adaptées aux besoins des personnes souffrant de troubles envahissants du développement, autour de 5 thématiques : Garantir les conditions d’accès à un repérage, un diagnostic et des interventions précoces, accompagner la scolarisation des enfants, favoriser la formation et l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes, apporter aux familles et aux aidants soutien et droit au répit et renforcer la qualité des accompagnements.

Plus d'informations sur le site de l'ARS