Ce 2 avril 2017 promet d'être un dimanche ensoleillé sur la majorité du département. Si quelques averses pourraient visiter les hauts, elles devraient rester éphémères. Les températures maximales culminent entre 28 et 32 degrés sur le littoral.

Ce 2 avril 2017 promet d'être un dimanche ensoleillé sur la majorité du département. Si quelques averses pourraient visiter les hauts, elles devraient rester éphémères. Les températures maximales culminent entre 28 et 32 degrés sur le littoral.

Après la dissipation des entrées maritimes matinales sur le littoral Est et Nord-Est, le soleil devrait réapparaître sur ces régions. Partout ailleurs, la matinée est ensoleillée.



En journée, les développements nuageux dans les hauts sont moins nombreux qu'à l'accoutumée et les averses qui en résultent restent éphémères. Globalement, c'est donc une belle journée dominicale qui est prévue sur le département avec une bonne luminosité au programme et des conditions optimales sur les plages.



Les températures maximales sont agréables et culminent de 28 à 32 degrés sur le littoral, 20 degrés au Pas de Bellecombe et de 24 à 26 degrés dans les cirques.



Le vent d'Est-Nord-Est se maintient avec des rafales de 40 à 50 km/h du côté de la baie de la Possession ou encore du Sud Sauvage. Les brises dominent en journée de Saint-Gilles à Saint-Pierre.



La mer est belle à peu agitée au vent.